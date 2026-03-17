Нетаньяху высказался по поводу Лариджани

Убийство Али Лариджани было направлено на то, чтобы дать народу Ирана возможность свергнуть действующий режим.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Times of Israel, об этом заявил премьер-министр Израиль Биньямин Нетаньяху.

Он отметил, что ликвидация секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани и командира сил "Басидж" Голамрезы Сулеймани была попыткой "нанести ущерб режиму, чтобы дать шанс иранскому народу".

"Это произойдет не сразу. Это будет непросто. Но если мы будем настойчивы, то дадим им возможность самим решать свою судьбу", - подчеркнул Нетаньяху.

Он также обратил внимание на сотрудничество между Израилем и США.

"Между нашими военно-воздушными силами и флотами существует взаимодействие, как и между мной и президентом Дональдом Трампом. Мы будем проводить как косвенные удары, оказывающие серьезное давление на иранский режим, так и прямые операции. Впереди еще много сюрпризов", - заявил премьер-министр Израиля.

Напомним, что ранее министр обороны Израиля сообщил о ликвидации Али Лариджани. Позже стало известно о смерти командира сил "Басидж" Голамрезы Сулеймани.