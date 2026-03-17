https://news.day.az/politics/1822855.html
Показания человека, пытавшегося шантажировать семью Президента Азербайджана - ВИДЕО
Ранее сообщалось, что Служба государственной безопасности Азербайджана задержала человека, пытавшегося шантажировать семью Президента.
Как передает Day.Az, задержанный дал показания следствию.
По его словам, он получил видеоматериалы от третьих лиц, а также признался, что требовал 5 миллионов евро за их нераспространение.
Отметим, что личность задержанного не разглашается и будет раскрыта после вынесения судебного решения.
