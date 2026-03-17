Показания человека, пытавшегося шантажировать семью Президента Азербайджана

Ранее сообщалось, что Служба государственной безопасности Азербайджана задержала человека, пытавшегося шантажировать семью Президента.

Как передает Day.Az, задержанный дал показания следствию.

По его словам, он получил видеоматериалы от третьих лиц, а также признался, что требовал 5 миллионов евро за их нераспространение.

Отметим, что личность задержанного не разглашается и будет раскрыта после вынесения судебного решения.

