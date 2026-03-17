Молитва 28-го дня Рамазана, время имсака и ифтара

18 марта - двадцать четвертый день священного месяца Рамазан.

Как передает Day.Az, согласно календарю, объявленному Управлением мусульман Кавказа, имсак в Баку наступит в 05:21, а ифтар в 19:05.

Предлагаем вашему вниманию молитву двадцать четвертого дня месяца:

"Allahummə inni əs-əlukə fihi ma yurzik. Və əuzu bikə mimma yu-zik. Və əs-əlukət-tovfiqə fihi li-ən utiəkə və la ə-siyək. Ya cəvadəs-sailin".

Перевод:

"О Аллах! Окажи мне в этом месяце помощь в совершении желательных деяний, поступи милостиво со мной в отношении моих дел. Приблизь ко мне тот путь, посредством которого я приближусь к Тебе. О Внимательный к настоятельным просьбам взывающих к Тебе рабов!"

