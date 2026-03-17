Юбилей Земфиры Абдулсамедовой отметили спектаклем по произведению классика

В Азербайджанском государственном национальном театре юного зрителя состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилею известной актрисы театра и кино Земфиры Абдулсамедовой.

С поздравительными речами выступили заместитель председателя Союза театральных деятелей Азербайджана, народный артист, профессор Ильхам Намиг Камал, заслуженный деятель искусств, доктор искусствоведения, профессор Марьям Ализаде, народные артисты Ясин Гараев и Халида Гулиева, заведующий творческим отделом театра Ниджат Казымов, а также режиссер Эльшад Рагимзаде.

Выступающие тепло поздравили юбиляра, отметив ее значительный вклад в развитие национального искусства, рассказали о творческом пути актрисы и созданных ею ярких сценических и кинематографических образах.

За заслуги в области театрального искусства и в связи с юбилеем Земфира Абдулсамедова была награждена медалью "Sənətkar" Союза театральных деятелей Азербайджана.

В честь знаменательной даты на сцене театра был представлен спектакль "Письма Хортдана из ада" (Xortdanın cəhənnəm məktubları) по произведению Абдуррагим бека Хагвердиева.

Пьеса представляет собой сатирическое произведение, в котором через образ Хортдана - персонажа, наблюдающего за человеческими пороками - раскрываются социальные недостатки общества. Автор с иронией и острым юмором затрагивает темы невежества, лицемерия и нравственных противоречий, побуждая зрителя к размышлению.