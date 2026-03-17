В Агдаме состоялся концерт, посвященный празднику Новруз

В рамках масштабной гастрольной программы, реализуемой по инициативе и при организации министерства культуры Азербайджана, продолжаются выступления ведущих художественных коллективов страны, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Основной целью гастрольного проекта является активизация культурной жизни в регионах и обеспечение доступности высокохудожественных образцов искусства.

В Агдамском центре мугама состоялся концерт Заслуженного коллектива Оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова, действующего при Международном центре мугама. Оркестром дирижировал лауреат республиканских и международных конкурсов, президентский стипендиат Мустафа Ашуров.

В программе прозвучали произведения азербайджанских композиторов и народные песни, которые были тепло встречены зрителями. Концерт был посвящен празднику Новруз. Гастроли коллектива продолжатся концертом в кинотеатре LaCinema в Лачине.

В этом году Оркестр народных инструментов имени Саида Рустамова отмечает 95-летие со дня основания. Юбилейный год будет наполнен многочисленными концертами, которые позволят публике насладиться богатым творческим наследием коллектива и искусством национальной музыки.