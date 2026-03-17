В Азербайджане введут штрафы за непресечение агрессии против детей

За непринятие мер по предотвращению давления и агрессивного поведения против детей, в том числе между самими детьми, будет применяться штраф.

Как сообщает Day.Az, это отражено в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, который был рассмотрен на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, в образовательных, медицинских, социальных, спортивных, культурно-досуговых учреждениях, а также в пенитенциарных учреждениях за непринятие мер по предотвращению давления и агрессии в отношении детей, в том числе между детьми, физические лица будут оштрафованы на сумму от 300 до 400 манатов, должностные лица - от 500 до 600 манатов.

Законопроект после обсуждений был вынесен на голосование и принят в первом чтении.