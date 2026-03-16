Какой будет погода в Азербайджане завтра?

17 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, в основном без осадков.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, днем в некоторых местах возможна слабая морось. Умеренный северо-западный ветер местами временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 5-8° тепла, днем 8-13° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-80%, днем - 65-70%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных районах - снег. В отдельных местах осадки могут кратковременно усиливаться. К вечеру в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Местами ожидается туман. Западный ветер местами временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 5-9° тепла, днем 12-17° тепла, в горах ночью - от 3° мороза до 2° тепла, днем - 5-10° тепла.

