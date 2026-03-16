Иран не закрыл Ормузский пролив, проход судов контролируется

Иран не закрыл Ормузский пролив, вооруженные силы контролируют проход судов.

Как передает Day.Az, об этом заявил сегодня на пресс-конференции представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бегаи.

По его словам, ограничения на проход через Ормузский пролив связаны с военными авиаударами США и Израиля по Ирану.

Бегаи добавил, что в такой ситуации ни одна прибрежная страна не позволит судам атакующих стран беспрепятственно перемещаться для пополнения своих сил.

Он также заявил, что США, Израиль и их союзники не должны использовать Ормузский пролив для нанесения ударов по Ирану. Суда стран, не участвующих в военных авиаударах по Ирану, могут проходить через Ормузский пролив в координации с иранскими вооруженными силами.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.