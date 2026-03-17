В Казахстане раскрыли итоги голосования на референдуме по новой Конституции

Центральная комиссия референдума Казахстана огласила результаты голосования на республиканских участках по всей стране, передает Day.Az со ссылкой на Kazinform. По данным ЦКР, за принятие новой Конституции проголосовали 7 954 667 граждан. Это 87,15% от числа проголосовавших. Против высказались 898 099 человек.