Арагчи и Гутерриш обсудили военную эскалацию на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили военную эскалацию в регионе.

Как передает Day.Az, об этом сообщило министерство иностранных дел Ирана.

Согласно информации, в ходе телефонного разговора иранский министр иностранных дел отметил, в частности, что ситуацию в Ормузском проливе нельзя рассматривать отдельно от общей обстановки в регионе, поскольку проблемы с проходом судов через пролив возникли вследствие ударов США и Израиля по Ирану.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высказал свою позицию относительно безопасности в Персидском заливе, Западной Азии и в сфере морского судоходства.

Следует отметить, что конкретное соглашение в переговорах между США и Ираном по ядерной программе не было достигнуто, и с 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану. В ответ на это Иран с того же дня атакует Израиль и военные объекты США в странах региона с помощью ракет и дронов.

В первый день военных ударов по Ирану погибли верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военных.

8 марта Экспертный совет Ирана большинством голосов избрал Сейида Моджтабу Хаменеи третьим верховным лидером страны.

В период с 1 по 5 марта конфликт еще больше обострился, охватив различные страны Ближнего Востока.

Сообщается, что потери со стороны США составили 13 человек убитыми и более 140 ранеными.

В результате конфликта оказалась под серьезной угрозой энергетическая инфраструктура региона и морская транспортировка. Из-за напряженной ситуации в районе Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли, ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.