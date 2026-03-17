Названа средняя цена реализованной азербайджанской нефти и газа в 2025 г.

В 2025 году средняя цена реализованной азербайджанской нефти составила 68,5 доллара. В 2024 году этот показатель равнялся 84 долларам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана Самир Насиров на брифинге, посвященном обнародованию платежного баланса по итогам 2025 года.

"Экспортная цена тысячи кубометров азербайджанского газа составила 289 долларов. Это означает рост на 5,5 процента по сравнению с предыдущим годом", - отметил он.