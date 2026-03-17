В Иране будут казнены обвиняемые в шпионаже в пользу США и Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на SNN TV, об этом предупредил глава судебной власти Ирана Голамхосейн Мохсени Эджеи.

По его словам, суд принял решение о конфискации и замораживании имущества некоторых лиц, сотрудничавших с США и Израилем, а другой предусмотренной мерой наказания является смертная казнь.

Голамхосейн Мохсени Эджеи также предупредил "всех, кто пытается угрожать безопасности народа". Он добавил, что если эти лица попытаются создать угрозу, то по отношению к ним будут применены самые решительные меры в рамках закона.

Отметим, что 15 марта глава полиции Ирана генерал Реза Радан заявил, что с 28 февраля по подозрению в шпионаже задержаны 500 человек.