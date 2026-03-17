Географический кретинизм и Европарламент

Автор: Лейла Таривердиева

На минувшей неделе Европарламент отметился очередной кляузой на Азербайджан. Безо всякой надежды на успех, а только для выполнения оплаченных армянством услуг, 36 евродепутатов направили письмо верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас с требованием пересмотреть политику ЕС по отношению к Баку. Причем, пересмотреть "фундаментально".

В петиции требуется пересмотреть готовящееся сейчас Соглашение о партнерстве ЕС-Азербайджан, ввести санкции против Баку, немедленно созвать европейский саммит (!!!) для обсуждения прав армян на возвращение в Карабах, заморозить закупку азербайджанского газа до освобождения армянских военных преступников, и так далее. Фантазия у членов ЕП всегда была богатой. Продолжение сотрудничества с Азербайджаном без выполнения этих требований, уверены 36 евродепутатов, подрывает доверие к Евросоюзу. "Мы не можем молчать", - утверждают они.

В этой связи вспоминается очень известная в свое время песня Владимира Высоцкого о том, как пациенты психбольницы пишут письмо на телевидение по поводу Бермудского треугольника и требуют ответа. Письмо завершается фразой: "если вы не отзоветесь, мы напишем в Спортлото". Куда будут писать позорящие европейский парламентаризм деятели после того, как в руководстве ЕС в очередной раз проигнорируют их кляузу? Писать им некуда. Но это их проблемы. Отчитываться перед диаспорой за неэффективность полученных гонораров все равно придется.

Примечательно, что параллельно в Конгрессе США была представлена петиция о финансовой помощи армянским сепаратистам и санкциях в отношении Баку. По всему видно, что армянская диаспора начала весеннее "наступление" одновременно на всех фронтах. Кампания абсолютно бесперспективная. Подобные кампании проводились неоднократно, невозможно сосчитать, сколько бессмысленных резолюций было принято за тридцать лет по обе стороны Атлантики, но только раз был получен практический результат в виде пресловутой 907-й поправки. Запретить европейцам покупать азербайджанскую нефть диаспора требует уже много лет. С 2020 года сюда добавился и азербайджанский газ. Но даже в, скажем так, тучные времена, когда в ЕС не было проблем с российскими поставками, должных результатов добиться не удавалось. На что рассчитывает диаспора сегодня, непонятно.

Инициатором последней кляузы выступила депутат Мари Туссен. Эта дама всегда отличалась активностью на антиазербайджанской ниве. Она громко боролась за признание добровольного выезда армян из Карабаха геноцидом, она впрягалась за освобождение карабахских преступников, тема прав человека в Азербайджане является для нее чуть ли не делом жизни. С начала этого года мадам с не меньшим самолюбованием сражается за права человека в Иране. С января ЕП принял с ее активным участием ряд резолюцией по этому поводу. Европарламенту не привыкать вмешиваться в дела стран, не входящих в ЕС и не имеющих отношения к Европе вообще. Иногда создается ощущение, что европарламентариев выбирают для того, чтобы они занимались чем угодно, кроме проблем самой Европы. И если бы они хотя бы знали тему, в которую суют свои носы.

Знают ли члены армянского лобби в ЕП, где находится Армения? Мы не спрашиваем, найдут ли они на карте Карабах, куда упорно хотят вернуть добровольно выехавших армян. Это слишком сложная задача для них - поиск Карабаха - это высший пилотаж. Но нашла бы мадам Туссен на карте Армению или хотя бы в целом Южный Кавказ, который незабвенный Жозеп Боррель причислил к джунглям наряду с другими неевропейскими регионами? Она с таким рвением требует того, чего не требует даже сам Ереван. Интересно, знает ли она, где находится страна, под предлогом защиты интересов которой она и лобби в целом обогащаются?

Это не праздный вопрос. На днях СМИ и соцсети облетела смешная новость. Французское издание Le Parisien сообщило, что корреспондент телеканала TMC для программы Quotidien провел опрос среди депутатов ЕП в Страсбурге. Он дал политикам карту мира, на которых не были подписаны страны, и попросил найти на ней Иран. Опрос показал, насколько недалеких, необразованных людей с узким кругозором избираются в парламент Евросоюза граждане европейских стран. Не знаем, считают ли сами опозорившиеся свою непросвещенность позором, но сюжет, распространенный в Интернете, иначе чем позором не назовешь.

Французский сайт пишет, что министр-делегат Франции по делам Европы указал на Ормузский пролив, депутат Европарламента от Социалистической партии Эмма Рафович приняла Иран за Болгарию, а депутат из партии "Возрождение" Фабьенн Келлер перепутала республику с Турцией, сказав, что "он где-то там". Та самая Мари Туссен после долгих колебаний нашла Иран в Афганистане, а ее сопартиец от "зеленых" Давид Корман забрел в своих поисках в Саудовскую Аравию. Из опрошенных правильно указала ИРИ на карте только сопредседатель партии "Непокоренная Франция" Манон Обри. Которая позднее в соцсети Х написала, что ошибки были бы смешны, если бы Европарламенту не приходилось принимать решения по поводу военных действий США в Иране.

Интересно было бы провести подобный опрос среди 36 депутатов Европарламента и 46 американских конгрессменов, на прошлой неделе подписавших обращения против Азербайджана. Сколько из них могли бы найти на карте Карабах или хотя бы Южный Кавказ? Они пытаются воздействовать на интересны других стран, решать судьбы других регионов, не только ничего не смысля в их делах, но даже не имея представления об их географии. Резолюция, породившая на свет 907-ю поправку к Акту в поддержку свободы, - это хрестоматийный пример. Американская помощь запрещалась до того, как Азербайджан - внимание! - не прекратит "блокаду" и "наступательное использование силы" против Армении и Карабаха. На самом деле все происходило с точностью до наоборот, но в Конгрессе никому это не было интересно. Конгрессмены приняли очень серьезную ограничительную санкцию против страны, не зная, что на самом деле происходит в регионе, не имея представления, где находится Азербайджан, который в советские времена американцы называли не иначе как "Россией". Без расследования ситуации, без исследования вопроса. Достаточно было инициативы коррумпированного лобби, чтобы нанести удар по отношениям Штатов со своим основным, как показало время, стратегическим партнером в регионе.

В дальнейшем, после запуска "Контракта века" ситуация начала меняться. Но это не привело к обеднению лобби. Наоборот, диаспора стала платить больше, так как лоббистам приходилось работать в иной ситуации. Легких побед вроде той поправки больше не было. Тем не менее, активистам лобби до сих пор удается наскребать подписи под кляузами на Азербайджан. Правда, уже не в таком количестве, как прежде.

Так что результаты опроса, проведенного французским СМИ, совсем не удивляют. Скорее, мы бы удивились, если бы европарламентарии смогли найти Иран на карте. Сегодня законодатели, не способные отличить Иран от Болгарии (кстати, это говорит о незнании географии и самой Европы), обсуждают и решают вопросы, связанные с войной на Ближнем Востоке. Так же, как много лет они обсуждают и голосуют по вопросам Южного Кавказа, ничего о нем не зная. Они подписывают заявления против Азербайджана, не имея о стране никакого представления. Они с готовностью ведутся на фейки и провокации, если за это хорошо платит диаспора.

И это действительно было бы смешно, если бы не было так... нет, не грустно - мерзко.