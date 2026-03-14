Автор: Зульфугар Ибрагимов

Американское армянство в отчаянии. ANCA не знает, как вернуть на повестку "армянский вопрос". Он практически полностью был удален оттуда нынешней администрацией, и диаспора толкается во все двери, рассчитывая хоть как-то напомнить о себе. Думается, обходится это ей очень недешево, ведь оплатить услуги 46 конгрессменов - это вам не шутка.

Последняя надежда ANCA в Конгрессе - Фрэнк Паллоне инициировал очередную петицию глупого содержания. Возглавив банду из 46 членов Палаты представителей, он организовал отправку письма руководству подкомитета по бюджетным ассигнованиям на национальную безопасность и в Госдеп с требованием выделить 30 миллионов долларов на оборонное сотрудничество с Арменией на "фоне угроз со стороны Азербайджана". Последний из ветеранов армянского лобби, не попавший пока под уголовные статьи, требует также выделить 100 миллионов долларов сепаратистам, окопавшимся в Армении, запретить военную помощь Азербайджану и применить против Баку санкции в рамках Глобального акта Магнитского. Не забыли продажные подписанты и про "Маршрут Трампа", указывая, что TRIPP чем-то там грозит суверенитету Армении.

Это письмо - явный шаг отчаяния. Диаспора выделила очередной транш на поддержку своих интересов. В данном случае речь не идет о поддержке интересов Армении, потому что в глупом письме они не отражены. Интересы Армении очень четко обозначил на днях премьер-министр РА Никол Пашинян. То есть Ереван не делегировал диаспору, как в прежние времена, покупать давление на Азербайджан. ANCA действует по собственному усмотрению, и менее всего диаспору интересует будущее Республики Армения.

В то время, как официальный Ереван заявляет об установившемся мире и готовности реализовать TRIPP, кучка американцев за хорошую плату клепает кляузы в Госдеп и структуры Конгресса от имени Армении. По какому праву? Диаспора - это не Армения. Да, когда-то Армения была игрушкой диаспоры, она изначально создавалась на Южном Кавказе с целью быть игрушкой в чужих руках. Но после Второй карабахской войны Армения получила возможность стать суверенным государством, не пляшущим под чью-то дудку. И теперь ситуация выглядит даже смешно: Ереван говорит о мирном процессе и сотрудничестве, а лобби пишет кляузы об "азербайджанской угрозе" и требует санкций.

Эта кляуза абсолютно неуместна. Во-первых, США сейчас не до армянских соплей. Если ANCA и Паллоне не заметили, их страна, вообще-то, воюет. А во-вторых, отношения Вашингтона с Баку таковы, что несерьезно заговаривать о санкциях и угрозах.

Похоже, ANCA все проспал и продолжает жить старыми фантазиями. Диаспора рассматривает кляузу за подписью 46 позарившихся на армянские деньги болванов как свою "победу", но молчит о том, куда были отправлены все предыдущие подобные бумажки, купленные ею за последние годы. Скажем культурно - они были отправлены в мусорное ведро, хотя можно было бы проследить их "путь" и подальше. Так что не стоило тратиться. Похоже, ANCA живет в какой-то параллельной вселенной, где все по-старому и где кто-то обращает внимание на армянские хотелки.

Кстати, о хотелках. Даже в прежние времена, даже при демократах диаспоре так и не удалось, несмотря на щедрые "пожертвования", добиться санкций и каких-то серьезных шагов против Азербайджана. Единственным ее успехом так и остается 907-я поправка, но и та больше находится в заморозке, чем действует. Так что вряд ли прожженный лоббист Паллоне верит, что петиция даст какой-то результат сегодня, при нынешней администрации, отправившей "армянский вопрос" в архив.