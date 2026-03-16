Эти лица будут оштрафованы на сумму до 2 тысяч манатов

За нарушение законодательства о получении или предоставлении грантов будут установлены новые штрафы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, который обсуждался 12 марта на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, а также по правам человека, прошедшем в формате видеоконференции.

Согласно действующему законодательству, за проведение банковских операций и любых других операций по договорам (решениям) о получении или предоставлении грантов, не зарегистрированных в установленном Законом "О грантах" порядке, получатели в Азербайджане, а также банки и другие поставщики платежных услуг несут ответственность. В таких случаях должностные лица штрафуются на сумму от 2500 до 5000 манатов, а юридические лица - от 5000 до 8000 манатов.

Согласно законопроекту, за то же нарушение физические лица будут штрафоваться на сумму от 1000 до 2000 манатов.