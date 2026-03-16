В Ходжавенде начнут ремонт частных жилых домов
В ряде сел Ходжавендского района начнутся работы по ремонту частных жилых домов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, Служба восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах уже приступила к соответствующим работам.
Согласно информации, на территориях сел Кузумкенд, Чутчу, Каракенд и Киш будут осуществляться работы по авторскому надзору за ремонтом частных домов.
Кроме того, в селах Туг, Мамеддере, Зерданашен, Гагарцы и Бёюк Таглар будет проведено проектирование 637 частных домов, а в селах Гадрут, Карадаглы, Джамаат, Сос, Агбулаг, Арпадюзю, Кёхня Таглар, Герерчи, Мюшкабад, Чагадуз и Кендхурт - проектирование еще 639 частных жилых домов.
В связи с указанными работами государственная служба заключила контракты с обществами с ограниченной ответственностью "Himmen Construction" и "ERA Design Group".
Согласно заключенным договорам, общая стоимость выполнения указанных работ составит 3,2 миллиона манатов.
