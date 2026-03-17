ФИФА отказала Ирану в переносе матчей ЧМ-2026 из США

ФИФА не будет переносить матчи сборной Ирана на чемпионате мира 2026 года из США в Мексику. Несмотря на официальный запрос иранской стороны, расписание турнира останется без изменений.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Times, предложение главы Федерации футбола Ирана Мехди Тадж даже не выносилось на детальное обсуждение. В организации сочли эту инициативу нереализуемой по логистическим и коммерческим причинам.

Отмечается, что билеты на матчи группового этапа с участием иранской сборной уже проданы, а перенос игр затронул бы интересы других команд, болельщиков и вещателей.

Ранее Тадж заявлял о переговорах по переносу встреч в Мексику, объясняя это стремлением обеспечить более комфортные условия для команды. Однако в ФИФА подтвердили, что все матчи, запланированные на стадионах США, пройдут в соответствии с утвержденным календарем.