Иран хочет перенести матчи ЧМ-2026 из США в Мексику

Федерация футбола Ирана ведет переговоры с ФИФА о переносе матчей национальной сборной на чемпионате мира 2026 года с территории США в Мексику.

Как передает Day.Az со ссылкой на заявление главы федерации Мехди Таджи в социальной сети X, этот вопрос связан с обеспечением безопасности команды.

По словам Таджи, Дональд Трамп заявил, что не может гарантировать безопасность сборной Ирана. "В такой ситуации мы, естественно, не поедем в Соединенные Штаты. Сейчас мы обсуждаем с ФИФА возможность проведения матчей нашей команды в Мексике", - отметил он.

Напомним, что на прошлой неделе Трамп также заявил, что сборной Ирана лучше отказаться от поездки на турнир "ради собственной безопасности". Финальная часть чемпионата мира 2026 года пройдет в июне-июле и состоится в 11 городах США, трех городах Мексики и двух городах Канады.