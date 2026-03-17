На некоторых маршрутах в Баку начали курсировать электробусы

В поселке Бузовна Хазарского района Баку с вводом в эксплуатацию электробусного депо "Албалылыг" обеспечивается обслуживание 167 полностью электрических автобусов марки BYD, произведенных в Азербайджане в 2025 году. Новые автобусы связывают поселки Мардакян, Шувелан, Бильгях, Бузовна, Гала, Маштага и Нардаран с транспортным узлом "Кероглу". Такой подход позволяет автобусам быстрее добираться из депо до маршрутов обслуживания и оперативно проходить зарядку.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA).

Отмечается, что уже на 7 маршрутных линиях (140, 150, 172, 189, 140E, 141E и M8) все автобусы обновлены и полностью переведены на электрическую тягу.

Ранее использовавшиеся на этих маршрутах экологически чистые автобусы марки BMC компанией "BakuBus" были направлены на усиление действующих маршрутных линий в других районах столицы.

"С учетом пассажирского спроса и потока, за счет вывода дополнительных транспортных средств на линии, повышена доступность общественного транспорта, снижена загруженность автобусов и улучшено качество обслуживания.

Электробусы, являясь одним из ключевых элементов экологичного и устойчивого транспорта, исключают выброс вредных газов в атмосферу, улучшают качество воздуха и снижают уровень шума. Это вносит важный вклад в экологическую ситуацию и развитие современной системы общественного транспорта", - отметили в Агентстве.