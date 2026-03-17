Зарплаты этих лиц могут увеличиться на 35 процентов в Азербайджане

"В сфере искусства было бы целесообразно освободить победителей международных конкурсов от сертификации. Также в статье 67 Кодекса я бы предложил, чтобы лица, проходившие сертификацию не три раза, а хотя бы два раза, не привлекались к повторной сертификации".

Как передает Milli.Az со ссылкой на Bizim.Media, об этом заявил депутат Вугар Байрамов в ходе сегодняшнего заседания парламента.

"Кроме того, согласно действующим правилам, заработная плата тех, кто набрал на экзамене 30-50 баллов, увеличивается на 10%, а у тех, кто показал результат 51-60 баллов - на 35%. С учетом того, что к сертификации будет привлекаться больше преподавателей, целесообразно изменить и эти правила. Было бы правильнее, если бы зарплата увеличивалась на 35% не тем, кто набрал 51 балл, а тем, кто набрал более 80%", - отметил депутат.

Он сообщил, что в этом случае у учителей, набравших 48 и более баллов, повышение зарплаты составит 35%, что позволит более точно оценивать труд в данной сфере.

"В настоящее время у учителей, набравших 48-51 балл, повышение зарплаты составляет не 35%, а 10%. Согласно действующим правилам, учитель, набравший 50 баллов, получает 10% прибавки, а учитель с 51 баллом - уже 35%. В соответствии с международными стандартами оценки целесообразно, чтобы у тех, кто набрал более 80%, зарплата увеличивалась не на 10%, а на 35%", - добавил он.

Заместитель министра культуры Саадат Юсифова, комментируя предложения депутата, отметила, что указанные критерии уже предусмотрены в правилах приема на работу:

"Просто для того, чтобы эти исключения снова включить в законодательство, требуется определенная процедура. Этот процесс должен быть согласован с государственными органами, включая Министерство образования и Министерство труда и социальной защиты населения. Поэтому на следующих этапах мы рассмотрим эти предложения и примем их во внимание. После принятия закона о сертификации будут разработаны соответствующие правила, в которых также будет отражен процент увеличения зарплат".