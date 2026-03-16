На Каспии произошло еще одно землетрясение

В Каспийском море вновь произошло землетрясение.

Об этом Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук.

Подземные толчки были зафиксированы в 13:18 по местному времени.

Магнитуда землетрясения составила 3,3, очаг залегал на глубине 74 км.

Ранее мы сообщали, что в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,1.