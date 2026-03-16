https://news.day.az/society/1822490.html На Каспии произошло еще одно землетрясение В Каспийском море вновь произошло землетрясение. Об этом Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук. Подземные толчки были зафиксированы в 13:18 по местному времени. Магнитуда землетрясения составила 3,3, очаг залегал на глубине 74 км.
На Каспии произошло еще одно землетрясение
В Каспийском море вновь произошло землетрясение.
Об этом Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук.
Подземные толчки были зафиксированы в 13:18 по местному времени.
Магнитуда землетрясения составила 3,3, очаг залегал на глубине 74 км.
Ранее мы сообщали, что в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,1.
