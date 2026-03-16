https://news.day.az/society/1822539.html Автовокзалы Азербайджана перейдут на усиленный режим работы в праздничные дни Все автовокзалы и автостанции в Азербайджане будут работать в усиленном режиме в период праздников Новруз и Рамазан - с 19 по 30 марта. Об этом Day.Az сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA).
Отмечается, что для предотвращения скопления пассажиров на маршруты будет выпущено необходимое количество дополнительных автобусов.
Граждане могут приобретать билеты онлайн через портал https://biletim.az/, а также в кассах автовокзалов.
Отметим, что в настоящее время через портал можно приобрести билеты в 58 пунктов, по 91 направлению. К системе подключены 403 транспортных средства, выполняющих 355 рейсов.
