Метеорит вызвал мощный взрыв в небе США

Метеорит вызвал мощный взрыв в небе над штатом Огайо в США.

По данным телеканала, масса небесного тела составляла около семи тонн, а диаметр - примерно 1,8 метра. Оно двигалось со скоростью около 72,4 тысячи км/ч и разрушилось в атмосфере, что привело к взрыву мощностью, эквивалентной 250 тоннам тротила.