Эти лица будут получать пожизненную пенсию

Административная коллегия Верховного суда Азербайджанской Республики приняла решение, устанавливающее единообразную судебную практику по вопросу назначения бессрочной трудовой пенсии по инвалидности лицу, достигшему пенсионного возраста в период инвалидности.

Согласно обстоятельствам дела, истец с 2017 года получал трудовую пенсию по инвалидности II группы как государственный служащий. Эта пенсия была назначена на период инвалидности и выплачивалась до июля 2022 года. С указанной даты выплаты были прекращены. Истец, ссылаясь на достижение пенсионного возраста, потребовал признать назначенную ему пенсию по инвалидности бессрочной и восстановить прекращенные выплаты. Ответчик - административный орган - отказал, указав, что страховой стаж истца составляет менее 25 лет, а стаж государственной службы - менее 15 лет.

После этого заявитель обратился в суд. Хотя суд первой инстанции отклонил его жалобу, апелляционная инстанция отменила это решение, удовлетворила иск и пришла к выводу, что пенсия должна быть назначена бессрочно. Ответчик подал кассационную жалобу.

Верховный суд, не удовлетворив кассационную жалобу, оставил в силе решение апелляционной инстанции. В решении указано, что если лицо достигает пенсионного возраста в период инвалидности и на этот момент его статус инвалидности остается действующим, трудовая пенсия по инвалидности должна назначаться пожизненно (бессрочно), и для этого не требуется дополнительного обращения.

Судебная коллегия, подробно проанализировав статью 32.2 Закона "О трудовых пенсиях", отметила, что данная норма в императивном порядке предусматривает пожизненное назначение пенсии по инвалидности лицам, достигшим пенсионного возраста, при этом повторная оценка инвалидности или дополнительное заявление не являются обязательными условиями. Как следует из текста закона, основным требованием является достижение установленного пенсионного возраста при наличии действующего статуса инвалидности.

Коллегия также подчеркнула, что даже если ранее пенсия по инвалидности была назначена на определенный срок, в случае достижения пенсионного возраста в этот период у лица возникает право на ее пожизненное назначение. Реализация этого права не может ограничиваться дополнительными формальными процедурами.

В решении также отмечено, что обеспечение пенсионных прав является служебной обязанностью административного органа. В соответствии с принципами Закона "Об административном производстве", административный орган обязан исследовать не только обстоятельства, действующие против лица, но и обстоятельства в его пользу, разъяснять его права и обязанности и обеспечивать применение закона по собственной инициативе. Формальные требования, прямо не предусмотренные законом, не могут служить основанием для отказа в реализации права на социальное обеспечение.

С учетом этого суд признал требование о подаче дополнительного заявления несоответствующим содержанию закона.