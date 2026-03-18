В Баку прошел вечер, посвященный творчеству легендарного Вагифа Мустафазаде

В Азербайджанском государственном театре песни имени Рашида Бейбутова, в мемориальной комнате выдающегося исполнителя, состоялась концертно-семинарская программа, посвященная 86-летию со дня рождения легендарного пианиста и композитора, лауреата Государственной премии, основоположника уникального направления джаз-мугам Вагифа Мустафазаде, передает Day.Az.

На открытии мероприятия директор театра, доктор философии по искусствоведению Ульвия Бабирли подчеркнула особое место Вагифа Мустафазаде в музыкальной культуре страны. Она отметила важность сохранения его творческого наследия и передачи традиций джазовой школы будущим поколениям, а также роль подобных мероприятий в формировании интереса молодежи к национальному музыкальному искусству.

В своих выступлениях директор Азербайджанского государственного музея музыкальной культуры Алла Байрамова, заслуженный деятель искусств Рафиг Сеидзаде, народный артист Салман Гамбаров, первая женщина-джазовая исполнительница Азербайджана Тунзаля Гахраман, а также ведущий Тофиг Гасансой поделились мыслями о богатом творческом наследии Вагифа Мустафазаде и его исключительном вкладе в становление и развитие национального джаза.

В рамках концертной программы произведения композитора исполнили молодые талантливые музыканты - Мухаммед Аллахвердиев, Эльбей Мамедзаде, Али Джафарзаде, Этибар Ардебилли и Медина Пашаева. Ведущим мероприятия выступил Гусейнага Асланов.

Концерт-семинар вновь напомнил участникам о самобытном творческом мире Вагифа Мустафазаде и подчеркнул его ключевую роль в развитии азербайджанской джазовой школы.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.