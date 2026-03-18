Microsoft использует ИИ-людей для продвижения Windows 11

Компания Microsoft начала применять изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта, для продвижения ИИ-функций и операционной системы Windows 11.

Как передает Day.Az, на это обратило внимание издание Windows Latest, изучив материалы образовательной платформы Windows Learning Center.

Иллюстрации к статьям генерируются при помощи ИИ и сопровождаются пометкой "AI Art Created via Copilot", что указывает на использование фирменного ассистента Copilot.

Осенью прошлого года компания представила собственную модель генерации изображений MAI-Image-1, отказавшись от сторонних решений, после чего начала тестировать ее в пользовательских сценариях.

По информации Windows Latest, такие изображения используются в большинстве публикаций Windows Learning Center за 2026 год, однако не применяются в качестве основных обложек. Предполагается, что таким образом Microsoft одновременно демонстрирует возможности Copilot и продвигает собственные ИИ-инструменты.

В то же время специалисты отмечают, что сгенерированные изображения не лишены недостатков: на некоторых из них элементы интерфейса Windows 11 отображаются некорректно и не соответствуют реальному дизайну системы.