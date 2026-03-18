АБР рассматривает проект цифровых коридоров с участием Азербайджана

Азиатский банк развития (АБР) рассматривает новую региональную инициативу - Cross-border Opportunities via Regional Resilience, Infrastructure, Data, and Open Regulations (CORRIDOR), в которой участвует Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на банк.

Проект, поддержанный Фондом специальной технической помощи в размере $1 млн, направлен на развитие региональных цифровых коридоров для ускорения экономического роста, повышения устойчивости и конкурентоспособности в странах Азии и Тихоокеанского региона.

Помимо Азербайджана, инициатива охватывает широкий круг стран, включая Бангладеш, Грузию, Индию, Индонезию, Казахстан, Монголию, Пакистан, Филиппины, Китай, Шри-Ланку, Таиланд, Туркменистан, Узбекистан и Вьетнам.

Программа CORRIDOR нацелена на продвижение безопасной, инклюзивной и совместимой трансграничной цифровой трансформации в рамках ключевых субрегиональных платформ, таких как Association of Southeast Asian Nations, Central Asia Regional Economic Cooperation, Greater Mekong Subregion, Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation и South Asia Subregional Economic Cooperation.

Инициатива позиционируется как операционный механизм Asia-Pacific Digital Highway и Connect Asia-Pacific, обеспечивающий предпроектную и дорегуляторную проработку для реализации данных инициатив.

Ключевые направления проекта включают генерацию знаний, наращивание потенциала и развитие партнерств по пяти приоритетным направлениям:

- развитие региональной связности и общей цифровой инфраструктуры, включая волоконно-оптические сети, дата-центры, облачные сервисы и цифровую публичную инфраструктуру;

- цифровизацию торговли и внедрение "умных" пограничных систем для повышения эффективности цепочек поставок;

- согласование региональных цифровых общественных благ, "зеленой" дата-инфраструктуры и систем на базе ИИ;

- формирование региональных инвестиционных механизмов для поддержки технологического предпринимательства и инновационных экосистем;

- гармонизацию цифровой политики и регулирования через модельные законы и регуляторные "песочницы" в сферах кибербезопасности, управления данными и цифровой публичной инфраструктуры.