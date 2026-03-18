Эти работники будут автоматически уволены

В Азербайджане будут внесены дополнения в основания прекращения трудового договора по причинам, не зависящим от воли сторон.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в законопроекте о внесении изменений в Трудовой кодекс, обсужденном сегодня на заседании Комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса, прошедшем в формате видеоконференции.

Согласно законопроекту, трудовой договор будет также прекращаться независимо от воли или желания сторон в следующих случаях:

- если на основании медицинского заключения (медицинского осмотра) выявляется, что лицо, с которым заключен трудовой договор на работу по профессиям и должностям, для которых предусмотрены ограничения для лиц с наркологическими заболеваниями, является наркологическим больным, либо если в период трудовых отношений при медицинском осмотре устанавливается наличие у работника такого заболевания;

- если выявляется, что трудовой договор заключен с лицом без медицинской справки о состоянии здоровья для работы в тяжелых, вредных и опасных условиях труда, негативно влияющих на здоровье работника, а также в целях охраны здоровья населения - в пищевой промышленности, общественном питании, здравоохранении, торговле и других аналогичных сферах, где использование труда таких лиц не допускается.