Названо условие для открытия Ормузского пролива

Открытие Ормузского пролива без прекращения огня в войне с Ираном маловероятно.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Bloomberg.

"Официальные лица заявляют, что дополнительные военно-морские силы мало что добавят к уже имеющемуся значительному присутствию США в регионе - и все равно будут далеки от того, что необходимо для существенного разблокирования пролива", - отмечается в публикации.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны, пострадавшие от ситуации на Ближнем Востоке, отправить военные корабли в Ормузский пролив.

До этого профессор Японского института международных проблем Тэцуо Котани рассказал о значимости переброски морской пехоты США с Окинавы на Ближний Восток. По его словам, это, вероятно, свидетельствует о подготовке к операции по захвату иранских островов в Ормузском проливе.