Страны направляют военные корабли в Ормузский пролив

Многие страны, и особенно те, которые пострадали от попытки Ирана закрыть Ормузский пролив, направят военные корабли вместе с США для того, чтобы пролив оставался открытым и безопасным.

Как передает Day.Az, об этом написал президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Он также призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны направить туда военные корабли для обеспечения безопасного прохода судов.

Трамп подчеркнул, что США будут продолжать бомбардировки иранского побережья для обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив.

"Всё это время США будут бомбить побережье и постоянно обстреливать иранские лодки и корабли. Так или иначе, мы скоро сделаем Ормузский пролив открытым, безопасным и свободным!" - добавил он, отметив, что США полностью уничтожили военный потенциал Ирана в Ормузском проливе.