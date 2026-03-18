Пашинян перерезал пуповину диаспоре

Автор: Лейла Таривердиева

Идеологическая трансформация армянского общества это очень сложный процесс. Пока что успехов у властей не много. И тут дело не в слабости правящей команды. Невозможно разрушить за шесть лет то, что строилось и цементировалось на протяжении двух столетий.

Особенно большой ущерб армянскому самосознанию был нанесен мифом о так называемом "геноциде 1915 года". Это семя попало на благодатную почву, уже вспаханную ранее церковью и дашнакским движением, заложившим фундамент армянского террора. Это ложь, что пещерные эмоции по отношению к соседям появились у армян после событий в Османской империи и могут быть оправданы "благородной местью". Они начали взращиваться сразу после переселения этого этноса на Южный Кавказ, как топливо для расширения ареала обитания. К 1915 году армянский менталитет был готов к тому, чтобы принять этот, пардон, сперматозоид пропаганды и породить на свет чудовище.

Ненависть и чувство этнического превосходства, выпестованные преступной церковью, дали ожидаемые результаты. Правда, только после Второй мировой войны, когда мировое признание Холокоста подтолкнуло армянство к активизации. Трудно поверить, что трагедия еврейского народа могла вызвать зависть, но вызвала. "Чем мы хуже?" - подумали идеологи "от моря до моря" и развернули бурную деятельность по всему миру посредством диаспоры, еще до Второй мировой обеспечившей себе преференции, играя на традиционной европейской туркофобии. После событий Первой мировой войны армяне потянулись в Европу и Америку, расчищая там себе место под солнцем жалостливыми историями и слезами. Туркофобия и исламофобия способствовали открытию перед ними многих дверей. Кстати, в сентябре 2023 года армяне Карабаха рассчитывали на тот же эффект, массово покинув Азербайджан в надежде переместиться на слезно-жалостливой волне в Европу и США. Но ни там, ни там их не приняли. Времена изменились.

Ни для кого не секрет, что собственно миф о "геноциде армян" родился в середине прошлого века в СССР на фоне вступления Турции в НАТО, и был разнесен по миру диаспорой. Интересно, что армянская тема всегда встречалась с одинаковым пониманием и на Западе, и на Востоке. Это единственный вопрос, по которому у полюсов не было разночтений. Благодаря этому не имевший места в истории "геноцид" стал предметом политического давления, шантажа и научных исследований, расширив охват и на карабахский конфликт, который тоже оброс мифами и фантазиями.

Заговорили мы сегодня об этом в связи с продолжающейся в Армении возней вокруг увольнения директора Музея-института "геноцида" в Ереване. Накануне министра образования РА Жанну Андреасян забросали вопросами по этому поводу

Напомним, что бывший директор учреждения Эдита Гзоян была уволена из-за того, что во время визита в Ереван вице-президента США Джей Ди Вэнса взялась просвещать высокого гостя по теме "геноцида а̶р̶ц̶а̶х̶а̶" и прочих "геноцидов армян" в Азербайджане. Сопровождая Вэнса в Цицернакаберд, Гзоян захватила с собой соответствующую пропагандистскую литературу по "а̶р̶ц̶а̶х̶с̶к̶о̶м̶у̶ вопросу" и вручила книжонки американцу. Ну, чтобы почитал во время перелета в Баку и потребовал от Азербайджана немедленно вернуть армян в Карабах.

Узнав о таком самоуправстве руководителя государственного учреждения, премьер-министр Армении потребовал от "патриотки" написать заявление об уходе. Никол Пашинян назвал поведение Гзоян провокационным и противоречащим внешнеполитическому курсу правительства. Эта дама была назначена директором всего два года назад, когда в Армении уже начались идеологические трансформации. Но Гзоян проработала в исповедующим фобии учреждении более двадцати лет и потому на перемены в риторике властей внимания не обратила. Наверняка она серьезно готовилась к визиту Вэнса, собирала книжки, которые должны быть конспиративно переданы высокому гостю. Зная отношение Пашиняна к вопросу "геноцида" и его позицию в процессе нормализации с Азербайджаном, она выбрала удобный момент и вручила книги вице-президенту США.

В нормальных государствах такие шаги без согласования с официальными структурами не предпринимаются. Так называемые армянские "геноцидологи"... Да, придумана и такая специальность. Так вот, армянские "геноцидологи" и их зарубежные собраться утверждают, что Музей-институт "геноцида" это не туристический объект, а серьезное исследовательское учреждение. Если так, то в этой конторе должны осознавать, что вице-президент крупнейшей мировой державы это не турист, чтобы по своему усмотрению совать ему в руки брошюры и проспекты с яркими картинками. Материалы антиазербайджанского характера были провокацией, и даже не столько против Азербайджана, сколько прости властей самой Армении. В то время, как руководство страны изо всех сил старается создать Республике Армения позитивный имидж в глазах соседей, некто Эдита Гзоян рушит его усилия. Причем, она рушит усилия не одного Пашиняна, а еще и президента самих США, который считает себя благодетелем армяно-азербайджанского урегулирования.

В мире устали от "геноцида 1915 года". Этот миф себя изжил, устарел, стерся до дыр. Его теперь можно продавать только в одном наборе с "геноцидом а̶р̶ц̶а̶х̶а̶". Эта тема свежее и еще не так приелась тем кругам, которые всегда поддерживали "армянский вопрос", строили на нем карьеру и делали деньги.

Сейчас вместо Гзоян назначен и.о. директора. О нем уже распространяются слухи о "связях с Баку". Это значит, что мозг этого чиновника не поражен вирусом пещерной ненависти. Вряд ли он долго задержится на этом посту. Ему попросту не дадут работать. А бывший директор ждет, что если (не дай бог для Армении) Пашинян проиграет выборы, ее с музыкой и красной дорожкой вернут на прежний пост.

Действующее правительство вопрос с Гзоян решило бесповоротно. "Возник вопрос, связанный с управлением. Суть в этом, и для меня вопрос исчерпан", - заявила журналистам Андреасян, добавив, что вопрос о восстановлении Гзоян в должности ставиться не будет, но она может продолжить работу как ученый, в том числе в самом Музее.

К сожалению, "отдел по исследованию а̶р̶ц̶а̶х̶а̶" в этом учреждении не закрылся. Он продолжает работу, и продолжаются так называемые научные исследования в этом направлении. Там целый штат сотрудников, и министр образования заявила, что они могут продолжать "научную деятельность". Вместе с тем, инсайдерские источники армянских СМИ отмечают, что Андреасян не дала никаких четких ответов касательно работы этого отделения.

Было бы хорошо, если бы в учреждении, откуда попросили провокаторшу Гзоян, не было никакого "отдела а̶р̶ц̶а̶х̶а̶". Нельзя запретить научному учреждению какой-то страны открывать отделения, посвященные другим странам и регионам. Так же невозможно запретить армянским историкам заниматься историей Карабахского региона Азербайджана. Но это касается только случаев, когда исследования носят чисто научный характер и не являются трамплином для политических провокаций, территориальных претензий и вооруженного террора. Армянская "геноцидология" занимается как раз последним.

Забавно, что подписавшие обращение к правительству РА "геноцидологи" Армениия, США и Европы, заявляют, что музей является научным центром, и его руководство, дескать, должно быть защищено от политического вмешательства. Странно, если учесть, что учреждение работает по инструкциям диаспоры и даже попечительским советом руководит диаспора. Учреждение фактически является инструментом влияния и поддержания в рабочем состоянии очага токсичности на Южном Кавказе. Гзоян вряд ли ожидала, что лишится поста, потому что до сих пор так называемый музей творил что хотел, и вопросов к нему никогда не было. Первые тревожные звоночки появились, когда Никол Пашинян поставил под сомнение традиционную трактовку событий 1915 года. А теперь уже открыто выступил против очередной провокации так называемых ученых. Потому что не может допустить, чтобы на фоне мирного процесса и всех попыток убедить Баку, что армянское общество способно к исправлению, под присмотром диаспоры проводились "научные исследования геноцида в а̶р̶ц̶а̶х̶е̶".

Именно диаспора более всего возмущена последними событиями. Председатель попечительского совета музея Раймонд Геворгян в знак протеста подали в отставку. Геворгян как раз представляет диаспору. Это, как можно узнать из армянских медиа, французский (кто бы сомневался) историк, посвятивший себя исследованию и преподаванию "геноцида армян". В прошлом он был директором парижской библиотеки Нубарян, а теперь преподает в парижском университете Сен-Дени и руководит исследованиями в Институте геополитики Франции (Institut Français de Géopolitique). За неоценимый вклад в расчеловечивание армянского менталитета Геворгян в 2010 году был удостоен специальной премии тогдашнего президента Армении Сержа Саргсяна.

"Разгром", учиненный Пашиняном в музее, является сигналом диаспоре о том, что армянское государство намерено перерезать эту пуповину. Ереван не может указывать диаспоре, но перекрыть этот канал вполне возможно. В понедельник главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян заявил журналистам, что официальный Ереван не давал никаких указаний диаспорским структурам по поводу высказываний о Карабахе.

И это понятно. Потому что Армения создана диаспорой, а не наоборот. До сих пор армянское государство служило игрушкой мирового армянства, оно же стояло за всеми трагедиями, постигшими регион в последние десятилетия. Пашинян хочет превратить страну в реальное государство, и для этого важно убрать с дороги основные помехи.