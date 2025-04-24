Главный армянский фейк может не дожить до следующего «юбилея»

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Как и ожидалось, армянство широко отметило главный армянский праздник - "день геноцида армян". Его всегда ждут с нетерпением и сожалением, что 24 апреля бывает только раз в году. И как тут не радоваться, ведь "геноцид" стал субстанцией, которой удалось склеить армянство в единый комок. У него никогда не было национальной идеи, способной сплотить массы, и вот она появилась. В середине прошлого века, когда идея "геноцида 1915 года" родилась на свет, армянский народ, наконец, понял, ради чего стоит жить. Надуманный "геноцид", которого не было в реальной истории, помог армянству получить массу плюшек от западных и советских "цивилизаторов". Причем, "цивилизаторы" сами прекрасно знали, что к чему, так как имели прямое отношение к появлению мифа.

Итак, у армянства вчера был большой праздник. Праздник торжества лжи и исторических фальсификаций. День, когда можно побегать по улицам с факелами, можно потаскать на веревочке по асфальту флаг ненавистной Турции, можно устроить традиционное аутодафе азербайджанскому и турецкому флагам, получив от этого извращения нездоровое удовлетворение.

В Цицернакаберде - так называемом мемориале "жертв", число которых растет год от года в геометрической прогрессии, вспоминали накануне не столько события 1915 года, сколько очищение азербайджанских территорий от сепаратистской скверны в сентябре 2023 года. Католикос Гарегин корчил скорбные гримасы и раздавал интервью журналистам, призывая вспоминать о "новом геноциде армян". Судя по армянским пабликам, события 2023 года взяты в разработку и скоро заменят армянству вопли о 1915 годе. Эти вопли уже всем надоели и больше не дают прежнего эффекта.

Справедливости ради отметим, что премьер-министр Никол Пашинян осудил сатанинский обряд сожжения флагов. Пресс-секретарь премьера Назели Багдасарян заявила журналистам, что Пашинян осуждает такую практику, считая ее безответственной и неприемлемой. "Сожжение флагов международно признанного государства, особенно соседних государств, не может рассматриваться главой государства иначе. Это провокационная и подстрекательская практика", - сказала Багдасарян.

Думается, армянский премьер в целом против этих факельных торжеств и излишнего шума вокруг темы "геноцида". Недавно он сам высказался об этой исторической мистификации так, что привел в бешенство мировое армянство, которое не намерено отказываться от мифа, а, наоборот, собирается довести число "жертв" до двух и более миллионов. Кроме того, напомним, что в прошлом году в Цицернакаберде агрессивно настроенная толпа оскорбила жену премьер-министра Анну Акопян и напугала их дочь. Возложить цветы Акопян не позволили.

За осуждение сожжения флагов имя Пашиняна уже полощут в СМИ и соцсетях, называя "турком". Пашиняна реваншисты и сепаратисты обвинили и в том, что юбилей самого главного события в истории армянства прошел без присутствия высоких гостей. Вспоминают столетие "геноцида", когда Серж Саргсян все организовал как следует, пригласив на торжества глав различных государств. И некоторые действительно приехали. Приехали президенты России и Франции Путин и Олланд, а также делегации 60 стран. Нынешний же юбилей проходит как-то скучно, без изюминки, будет нечего вспомнить.

Но это не значит, что правительство не подготовилось. Например, Минобороны Армении порадовало соплеменников провокационным фейком о якобы обстреле азербайджанской стороной жилых домов приграничного села в Зангезуре. В соцсетях выставляют кадры из якобы обстрелянного дома - пулевое отверстие в окне, гильза на столе и так далее. Фейк слишком явный. А если дом действительно был обстрелян, то это точно не азербайджанская пуля. Азербайджанские военнослужащие не стреляли по гражданским объектам и жилым домам даже во время войны. Подобные фейки с обстрелами домов, школ, детсадов, с испуганными детишками и плачущими старушками - это излюбленная методика армянской пропаганды, призванная давить на жалость и выжимать слезу у западной аудитории. Именно западной, наиболее падкой на армянскую чушь.

Можно было бы предположить, что глава правительства не замешана в фейкотворчестве оборонного ведомства, если бы на днях Никол Пашинян сам пространно не высказался по поводу провокаций на условной границе, обвинив в них Азербайджан. Подобный фейк накануне 24 апреля звучит совсем не так, как он звучал бы в любой другой день. Кстати, в честь любимой даты армянства в соцсети был запущен до безобразия топорный фейк, направленный на разжигание религиозной ненависти к Азербайджану со стороны христианского мира. На состряпанном пропагандой видео якобы азербайджанец якобы оскверняет труп якобы армянского священника. А закадровый голос, с жутким акцентом и с явными усилиями читающий на азербайджанском языке текст экстремистского содержания, вбивает огромный гвоздь в крышку гроба этой провокации. С текстом агитпроп явно переборщил, без него было бы проще врать.

Все-то у них в последние годы получается вкривь и вкось. Совсем разучились наши соседи стряпать свои фальшивки. Может, потому что нервишки шалят? Ну, так пусть запасаются коралловом, потому что впереди у них сплошные разочарования. В любом случае, до следующего юбилея "геноцидальный" фейк армянства может и не дожить.