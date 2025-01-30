Пашинян бросил вызов армянской диаспоре

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Посол Франции в Армении Оливье Декотиньи сделал в соцсети Х запись, напомнив, что 29 января 2001 года Пятая республика признала мифический "геноцид армян". Для чего было напоминать этот позорный и никому давно не интересный факт из новейшей французской истории? Даже в самой Франции, должно быть, забыли, что там такого "важного" произошло в конце января 2001 года.

Дело в том, что не так давно премьер-министр Армении Никол Пашинян, встречаясь в Давосе с армянами Швейцарии, сенсационно поставил под сомнение армянскую трактовку событий 1915 года в Османской Турции. Это был достаточно смелый шаг, потому что "геноцид" это фактор, склеивающий армянство по всему миру. На этом мифе армянство сумело сбиться в диаспору, благодаря ему для армян на Западе широко открыли все двери. Он также послужил интересам туркофобских кругов Европы и был взят на вооружение.

Одним словом, без мифа о "геноциде" армянской диаспоры в ее сегодняшнем виде не было бы. Он до сих пор склеивает армян, и что будет, если он вдруг перестанет существовать, никто не знает точно. Но все понимают, что лишить армянство и проармянские круги подобного инструмента это значит положить конец так называемому армянскому вопросу и давлению на Анкару. А это большая потеря для западной политики.

Так что на Пашиняна разозлились все - и свои, и чужие. На премьера посыпались обвинения и угрозы, на него уже составляются иски, а дашнаки затачивают ножи. Хотя Никол Пашинян и не сказал прямо, что "геноцид 1915 года" это миф, но дал понять, что настало время для сомнений. Если Армения надеется на мирное и равноправное сосуществование с соседями, придется избавлять от этого балласта. Думается, Пашинян знал, на что идет, произнося "антиармянские речи" в Швейцарии. Даже не в Армении, а в Европе, где диаспора имеет сильные позиции.

Примечательно, что больше всех забеспокоились в диаспоре.

Сопредседатель Координационного совета армянских организаций Франции, член Бюро АРФД (Дашнакцутюн) Мурад Папазян в интервью СМИ объявил Пашиняна чуть ли не врагом армянского народа. Он обвинил Пашиняна в попытках ослабить диаспору в то время. как "во всем мире нет ни одного армянина, который поставил бы под сомнение "геноцид", нет ни единого, такого просто невозможно найти". Напомним, что ранее Папазян назвал антиармянским шагом желание одного из депутатов от правящей партии выяснить имена "1,5 миллиона жертв". А что не так? Всем известно, что за шестьдесят лет со дня рождения мифа о "геноциде 1915 года", количество так называемых жертв выросло в десять раз. И не факт, что оно не будет расти и дальше. Это позор, который все видят, но стараются об этом молчать.

Как мы уже отметили выше, армянская диаспора держится на плаву благодаря мифу о "геноциде", и истерика Папазяна вполне понятна. С обрушением этого мифа посыплется и само консолидированное армянство. Армянство Франции всегда считалось авангардом этой консолидации, поэтому слово Папазяна для диаспоры все равно что "слово божье".

Пост Дикотиньи в Х это часть кампании поддержки. Французский посол напомнил о позиции Франции, которая не даст лишить антитурецкие круги такого оружия, как "геноцид армян".

Тем не менее, сказанное уже сказано. И что-то подсказывает, что не одному Пашиняну кажется, что пора расставаться с мифами.