Франция скрывает разоблачающие ложь армян документы

Государственные архивы Франции содержат многочисленные документы, доказывающие, что восстания армян в различных районах Османского государства стали следствием сговора и поддержки стран Антанты. Целью было разделение Османского государства, что подтверждает обоснованность решения о переселении армян в целях государственной безопасности.

Об этом, как сообщает Day.Az, пишет турецкая газета Yeni Şafak статье "Исторические реалии в архивах Франции".

Издание подчеркивает необоснованность утверждений о так называемом "геноциде 1915 года", подчеркивая, что данный факт нашел отражение и в дипломатических депешах МИД Франции периода 1915-20 гг.

В качестве примера, газета приводит текст зашифрованного письма, посланного 29 сентября 1915 года телеграфом главой МИД Франции Теофилем Делькассе французскому послу в Лондоне Полю Камбону. Шестистраничный документ содержит детальный план подрывных действий, в том числе, восстаний армян на землях Османского государства.

В целях реализации задуманного французы планировали создание на Кипре и в Сирии логистических баз, а также подготовку 50-тысячной армянской армии.

Одним из крупных центров восстания армян был обозначен район Чукурова (Киликия). Планировалось захватить стратегические районы Адана, Мерсин и Искендерун, организовывать акты саботажа на железной дороге, что подорвало бы ресурсы османской армии.

В своем письме французский министр называл проект развала Османского государства "национальным идеалом Франции", а также призывал посла в Лондоне заручиться открытой поддержкой британских властей.

Газета отмечает, что зверства армян против мирного населения юга Анатолии достигли такого уровня, что командующий французскими подразделениями генерал Генри Гуро в одном из своих писем от 25 ноября 1920 года, открыто писал, что "армяне, используя переданное им оружие, грабят и сжигают мирные селения, истребляя мусульманское население".

Французский генерал при этом подчеркивал, что "армяне совершают преступления, в которых обвиняют турок".

Генри Гуро указал, что армяне вышли из-под контроля, объявив 4 августа 1920 года о создании "Киликийской армянской республики". В ответ на это французы начали разоружать армянские отряды и выдворять из региона.