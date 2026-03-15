В Ереване прощаются с идеологическим театром

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

В Ереване вспыхнул новый скандал вокруг Музея-института геноцида армян. По данным армянских источников, руководство учреждения готовится закрыть так называемый "отдел а̶р̶ц̶а̶х̶а̶" - идеологическую витрину многолетней антиазербайджанской пропаганды, где история систематически превращалась в политическое оружие.

Сотрудники музея в панике направили письменные запросы в Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении и в Совет попечителей, требуя объяснить, что происходит. Однако обращение коллектива уже много дней остается без ответа, что лишь подтверждает: решение о ликвидации отдела фактически принято.

Исполняющий обязанности директора музея Грачья Ташчян уже объявил о "серьезных структурных изменениях". Фактически речь идет о зачистке одного из самых одиозных пропагандистских подразделений музея.

Значительная часть персонала же открыто выступает против закрытия отдела, потому что десятилетиями именно на этом идеологическом конструкте строилась вся система армянского политического мифа вокруг Карабаха.

Бывший омбудсмен Армении Арман Татоян уже устроил истерику в открытом письме, назвав происходящее "позором" и обвинив власти в давлении на сотрудников музея. Его реакция лишь подтверждает очевидное: для армянских политиков и пропагандистов подобные учреждения никогда не были научными центрами. Они служили инструментом формирования удобного исторического мифа и мобилизации общества вокруг территориальных претензий.

Скандал вокруг музея лишь обнажил глубокий кризис армянской политической и идеологической системы. Когда пропагандистская конструкция начинает рушиться, ее создатели неизбежно впадают в истерику. Именно это сегодня и происходит в Ереване.

Напомню, что премьер Армении Никол Пашинян публично признал, что потребовал от директора музея Эдиты Гзоян уйти в отставку после истории с визитом вице-президента США Джей Ди Вэнса. Причиной стали книги по теме "а̶р̶ц̶а̶х̶а̶" и акценты, которые, по версии Пашиняна, противоречили внешнеполитической линии правительства. Все 74 сотрудника музея подписали обращение в ее защиту. Временно исполняющим обязанности руководителя назначен Грачья Ташчян, которого армянская пресса прямо связывает с курсом на "серьезные структурные изменения".

Вот тут начинается главное: перед нами не частная кадровая история, а столкновение двух Армений - Армении государства и Армении мифа.

Пашинян, как бы к нему ни относились, в последние месяцы сказал вслух то, что в Ереване многие шептали, но боялись произнести публично. 12 марта он заявил, что новая конституция Армении не должна ссылаться на Декларацию независимости, потому что та построена на "логике конфликта". А уже через день он пошел еще дальше и назвал эту декларацию фактически "декларацией конфликта". Более того, на своих публичных выступлениях он проводит линию предельно жестко: продолжение карабахского движения означает новую войну. Это уже не намеки, не полутона, не игра в двусмысленность, а признание того, что многолетняя идеологическая конструкция, на которой кормились реваншистские круги, несовместима с нормальной государственностью.

В этом, как ни парадоксально, есть момент позднего, мучительного, но все же политического прозрения.

Почему вопрос упирается именно в конституцию и символы? Потому что политика - это не только танки и траншеи. Это еще и тексты, преамбулы, школьные формулы, музейные нарративы, церемониалы, карты в учебниках, слова на памятных табличках. Еще в марте 2025 года было зафиксировано: текст мирного соглашения между Баку и Ереваном согласован, но Азербайджан считает необходимым устранение из армянской правовой конструкции территориальных претензий. В августе 2025 года, после встречи в Вашингтоне, официальный Ереван и официальный Баку зафиксировали в совместной логике курс на будущее, не связанное конфликтом прошлого, а Пашинян уже в марте 2026 года в Европарламенте говорил, что 2025-й стал первым календарным годом с 1991 года без погибших и раненых в результате армяно-азербайджанской стрельбы. Восемь месяцев, подчеркнул он, на границе сохраняется полный мир. Вот она, сухая, безжалостная арифметика истории: как только карабахская истерия начинает отступать, исчезают гробы. Как только миф отходит на второй план, появляется шанс на государство.

Но ведь в Армении десятилетиями делали прямо противоположное. Там выращивали не гражданина, а носителя раны, не избирателя, а паломника политического культа.

Ибо "а̶р̶ц̶а̶х̶" был превращен не просто в тему, а в религию светского реваншизма. Его продавали как абсолют, как моральную индульгенцию, как универсальное оправдание любых провалов. Нет экономики? Зато "национальная идея". Нет институциональной зрелости? Зато "историческая миссия". Нет трезвого расчета сил? Ничего, компенсируем истерикой. И вот результат: страна с постоянным населением около 3,09 миллиона человек в 2025 году несет на себе колоссальную социальную, бюджетную и психологическую нагрузку, связанную с приемом более 100 тысяч добровольных переселенцев из Карабаха осенью 2023 года; по данным международных структур, к концу 2024 года Армения принимала 140 260 беженцев, а в 2025 году общее число вынужденно перемещенных лиц оценивалось примерно в 139 тысяч. Это огромная ноша для столь небольшой экономики и столь небольшого государства. Но вместо национальной терапии, вместо модернизации, вместо холодного разбора причин катастрофы реваншистская публика снова тянет Ереван на кладбище собственных фантазий.

А экономика? Здесь тоже все говорит против войны и в пользу нормализации. Всемирный банк в конце 2025 года указывал, что рост экономики Армении может составить 5,2 процента в 2025 году с постепенным замедлением до 4,7 процента к 2027-му, причем одним из факторов поддержки прогноза названа именно нормализация региональных отношений. Январский экономический апдейт за 2026 год отмечал рост на 10,4 процента в годовом выражении в ноябре 2025-го, увеличение частных трансфертов и умеренную инфляцию на уровне 3,3 процента в декабре. Международный валютный фонд в декабре 2025 года, подтверждая устойчивость долга, все же указывал на необходимость фискальной дисциплины: дефицит должен снижаться, а пространство для ошибок у малой страны не бесконечно. Перевожу с бюрократического языка на человеческий: Армения может дышать, пока живет по логике мира, торговли, коммуникаций и предсказуемости. Но каждый новый приступ политического шаманизма вокруг Карабаха - это удар по инвестициям, по бюджету, по транзиту, по рабочим местам, по курсу на стабилизацию. Реваншизм всегда приходит под барабанный бой, а уходит через кассу Минфина.

Есть и еще одна, совсем неприятная для армянских романтиков, цифра. По международным данным, военные расходы Азербайджана в 2024 году достигли примерно 3,78 миллиарда долларов. Для сравнения, армянские расходы по тем же данным были заметно ниже - около 1,42 миллиарда долларов. Разрыв колоссальный. Разрыв не пропагандистский, а материальный: бюджетный, технологический, логистический, организационный. И вот на этом фоне кто-то в Ереване снова предлагает жить лозунгами о реванше? Снова хочет торговать кладбищенской поэзией? Снова пытается превратить музей, университет, церковь, телевидение и школьный класс в цех по переработке поражения в новую войну?

Это не патриотизм, а политическая безответственность в форме национального самообмана.

Это не любовь к родине, а готовность поджечь дом, лишь бы дым соответствовал старому мифу.

История с музеем так показательна. Речь ведь не только о том, что именно показывали Вэнсу, какие книги вручали и какие слова произносили. Речь о том, что армянская элита наконец уткнулась лбом в бетонную стену реальности. Если власть утверждает курс на мир, на отказ от территориальных притязаний, на новую конституционную рамку, а внутри ключевых институтов памяти продолжают жить и воспроизводиться прежние политические коды, конфликт неизбежен.

Потому и борьба идет уже не просто за интерпретацию прошлого. Идет борьба за право определять, чем вообще является армянская государственность: инструментом выживания народа или алтарем для бесконечного самосожжения. Именно отсюда такая ярость. Именно отсюда эти крики о "предательстве". Именно отсюда попытка любой разговор о мире объявить капитуляцией. Но простите, а что такое государство, если не способность отказаться от курса, который раз за разом приносил кровь, изоляцию и стратегическую деградацию?

Многие в Армении любят повторять: память нельзя предавать. Верно. Но память и политическая спекуляция - не одно и то же. Память - это архив, исследование, траур, урок, человеческое достоинство. А спекуляция - этокогда из травмы лепят дубинку для нового поколения. Когда музей превращают в продолжение партийного митинга. Когда детей учат не будущему, а ритуалу обиды. Когда поражение не осмысляют, а канонизируют. Когда слово "мир" подают как ересь, а слово "реванш" - как гражданский катехизис. Разве это не трагикомедия? Разве не чудовищно, что даже после 2020 года, после последующих потрясений, после исхода карабахских армян, после всей этой исторической мясорубки в Ереване все еще находятся люди, для которых главный вопрос не в том, как сохранить Армению, а в том, как продлить политическую жизнь фантома?

Естественно, Никол Пашинян, конечно, не герой без страха и упрека. Напротив, его политика слишком часто напоминает запоздалую реакцию на уже случившийся обвал. Он нередко произносит правильные слова лишь тогда, когда стены уже дрожат. Он пришел к многим верным выводам не от силы стратегического мышления, а от давления фактов. Но - и это надо признать - даже такая поздняя политическая эволюция лучше, чем наркотическая зависимость от реваншистского дурмана. Когда армянский премьер говорит, что новая война недопустима, что новая конституция не должна жить по логике конфликта, что карабахское движение нельзя продолжать, - он тем самым подписывает не мир с Азербайджаном. Он подписывает приговор целой эпохе армянской политической лжи. И вот этого ему как раз не могут простить.

Поэтому закрытие или переформатирование "отдела а̶р̶ц̶а̶х̶а̶" в музее - если это действительно будет доведено до конца - станет не бытовым эпизодом, а символическим актом демонтажа целого культа. Да, болезненным. Да, скандальным. Да, взрывоопасным. Но, может быть, впервые за много лет в Армении хотя бы частично начнут отделять историю от политического наркотика. Хотя бы частично начнут понимать: государство нельзя строить на оксюмороне. Нельзя одновременно требовать мира и кормить общество территориальным бредом. Нельзя писать в одной строке "независимость" и "вечный конфликт", а потом удивляться, что независимость трещит по швам.Потому вопрос сегодня уже не в том, закроют ли отдел, сменят ли директора, вычеркнут ли очередную строку из старого текста и снимут ли со стены еще один пыльный символ. Все это - внешняя мишура, декорации затянувшегося спектакля, где истерика годами выдавала себя за стратегию, а национальный тупик - за национальную идею. Настоящий вопрос страшнее, глубже и беспощаднее: хватит ли у Армении мужества сказать самой себе правду без привычного плача, без политической истерики, без очередного траурного карнавала с заламыванием рук и заученными проклятиями в адрес реальности?

Хватит ли у нее сил признать, что Карабах как политический проект умер не вчера и не позавчера, а в тот самый день, когда миф о нем стал дороже собственной государственности? В тот день, когда фантом посадили на трон, а реальную Армению поставили на колени. В тот день, когда трезвый расчет объявили изменой, здравый смысл - капитуляцией, а политическое безумие - патриотизмом. С этой минуты финал был предрешен. Государство можно строить на праве, на интересе, на силе институтов, на экономике, на холодном расчете. Но его невозможно строить на заклинаниях, на культе обиды, на истерике, на обожествлении старой раны. Из раны легко сделать лозунг. Из лозунга - митинг. Из митинга - карьеру для крикливых проходимцев. Но из всего этого невозможно сделать жизнеспособную страну.

Пора, наконец, назвать вещи своими именами. Реваншизм - не лекарство от унижения, а машина по производству новых унижений. Это не путь к спасению, а конвейер национального самопозора. Это не форма мужества, а трусость, наряженная в камуфляж и завернутая в пафосные речи. Это политическая наркомания, при которой общество снова и снова подсаживают на один и тот же яд, а затем с лицемерным видом удивляются, почему страна беднеет, слабеет, пустеет и живет в режиме хронического нервного срыва. Реваншизм не лечит. Реваншизм калечит.

Реваншизм не возвращает достоинство. Он добивает его публично, под аплодисменты демагогов и вой сирен очередной национальной истерики.

Можно десятилетиями ненавидеть Азербайджан. Можно превращать эту ненависть в школьный урок, в телевизионный жанр, в церковную проповедь, в партийную программу, в музейную экспозицию, в семейное воспитание. Можно кормить ею детей с ранних лет, как горьким ядом, выдавая отраву за патриотическое молоко. Но есть одна проблема: география плевать хотела на ненависть. Карта не меняется от проклятий. Реальность не ломается от крика. Азербайджан не исчезнет потому, что кому-то в Ереване удобнее жить внутри старой лжи, чем внутри новой правды. Соседей можно ненавидеть сколько угодно. Жить все равно придется рядом. Чем дольше это не понимают, тем дороже расплата.

Политическая зрелость начинается не с воплей о национальном достоинстве. Она начинается с отказа от самоубийственной иллюзии. С того момента, когда общество перестает поклоняться мифу и начинает спасать государство. С того момента, когда память перестает быть дубиной в руках спекулянтов, карьеристов и жрецов поражения. С того момента, когда прошлое перестают превращать в алиби для новых катастроф. Все остальное - дым, пена, морок, дешевый балаган, где под звуки высоких слов народ снова ведут не к спасению, а к обрыву.

Иначе все повторится. Снова раскаленные речи. Снова визгливые пророки реванша. Снова плакальщики, торгующие национальной болью как политическим товаром. Снова жрецы поражения, превращающие катастрофу в святыню. Снова барабанный бой, под который Армению поведут не к будущему, а в новый тупик, в новую зависимость, в новое унижение. Потом - снова разбитая экономика, снова отток людей, снова пустеющие дома, снова страх, снова истерика, снова судорожный поиск врагов и виноватых. Как водится, те, кто громче всех орал о судьбе народа, первыми спрячутся за чужими спинами. Счет снова оплатит простой человек - тишиной в опустевшем доме, пустотой в кошельке, сыном в могиле, дочерью в эмиграции, будущим, которое было сожрано политическими шарлатанами.

Вот в чем суть нынешнего ереванского скандала. Это не спор о музее, не кадровая перестановка, не бюрократическая свара. Это момент, когда миф впервые по-настоящему втащили в зал суда. Вопли вокруг этого столь яростны только по одной причине: на скамье подсудимых оказался не отдельный отдел, не директор и не табличка на стене. На скамье подсудимых оказался целый культ - культ политической лжи, десятилетиями выдававший безумие за национальную идею, а саморазрушение - за доблесть.

Чем судорожнее реваншисты цепляются за этот культ, тем яснее становится приговор. История его уже вынесла. История, в отличие от армянских митинговых горлопанов и кабинетных фальсификаторов, не знает жалости к тем, кто ставит фантом выше государства.

Если Армения не найдет в себе силы похоронить этот миф сама, миф похоронит Армению - холодно, последовательно, без остатка.