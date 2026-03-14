Провокационный подарок для Вэнса

Автор: Мехти Ахмедзаде

Если бы существовала премия за самую неловкую попытку провокации, то история с участием директора Музея-института "Геноцида армян" в Ереване Эдиты Гзоян вполне могла бы претендовать на одно из первых мест, имя которой с утра циркулирует в армянских СМИ.

Как стало известно, премьер-министр Никол Пашинян дал ей пинка. Не в прямом смысле, конечно, а снял с должности. За что? За то, что она подарила вице-президенту США Джей Ди Вэнсу книгу об " ̶а̶р̶ц̶а̶х̶е̶". Неизвестно как принял Вэнс "подарок". Может быть и взял, чисто из вежливости, но понятно, какую цель преследовала Гзоян - втянуть вице-президента в антиазербайджанскую повестку сепаратистов, направленную против мира между Баку и Ереваном. Вэнс, конечно, играться с этим не будет, ибо для США важно довести мирный процесс до конца. Как минимум, потому что маршрут носит имя Трампа.

Тем не менее некоторые подконтрольные реваншистам местные СМИ пытаются раскрутить эту глупую инициативу Гзоян как "смелость и честность, которые заслуживают уважения".

К примеру в некоторых Телеграм-каналах делятся этой публикацией:

"Эдита Гзоян показала пример настоящей гражданской позиции. Это не просто книга - это голос народа, который нельзя игнорировать. Сегодня говорить правду о нашей истории - значит противостоять политическим интересам и страху перед неудобной реальностью. То, что Эдита столкнулась с увольнением по приказу Никола Пашиняна, показывает, насколько опасно для некоторых даже напомнить о памяти нашего народа. Но действия смелых людей не остаются незамеченными. Эдита, вы не одиноки - ваш пример вдохновляет и защищает историю. Надеемся, после смены власти её вернут на ту же должность. Правда сильнее страха. И правда восторжествует".

Пфф...С каких пор книга является смелым подарком? Причем тут вообще страх? Ее могли застрелить? Времена Кочаряна вроде бы позади. Вэнс? Тоже нет. А вот с чем мы согласимся во всей этой белеберде, так это с тем, что, да - правда всегда восторжествует.

Именно торжество правды привело к тому, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, а справедливость к поражению Армении в 2020-м году. "Железный кулак" заставил армянскую власть сесть и подумать. Подумали - пришли к тому, что предлагаемый Баку мир - это на самом деле то, что нужно Армении и над чем стоит поработать.

Прогресс наблюдается и с момента вашингтонской встречи. К примеру, Пашинян впервые открыто заявил, что в конституции Армении не должно быть ссылки на Декларацию независимости. Реваншисты, слышав все это, закатили истерику. Истерят по сей день. Разумные мысли в голове этих людей ведь не водятся. Напротив, к делу подключилось и армянское лобби на Западе, которое собрало подписи всяких непонятных ученых и других лиц с целью оказать давление на Пашиняна вернуть Эдите должность. Как уточняют армянские СМИ, заявление подписали более двух десятков известных учёных из университетов США, Европы и Ближнего Востока, включая профессора Мичиганского университета Рональда Григора Суни, профессора Университета Небраски Бедроса Дер Матоссяна, профессора Калифорнийского университета в Дэвисе Кита Уотенпо и др.

Пашинян, думаем, чихать хотел на эти подписи, но во всей этой истории гораздо интереснее другое. Та же самая публика, которая сегодня изображает из Гзоян символ "смелости", живет в мире собственных фантазий, где все еще существует какой-то " ̶а̶р̶ц̶а̶х̶", который нужно защищать. В данном случае подарочной книгой.

Хотя реальность совсем другая. В самой Армении постепенно начинают понимать, что страна не может бесконечно жить прошлым. Экономика, безопасность, нормальные отношения с соседями - вот вопросы, которыми сегодня приходится заниматься армянскому руководству. Отсюда и нервная реакция реваншистов. Для них любая попытка двигаться вперед - трагедия.

Кстати, во всей этой истории есть один момент, который почему-то стараются обходить стороной. Эдита Гзоян - не частное лицо и не активист из соцсетей. Она занимала должность в государственном учреждении. А государственная должность предполагает довольно простую вещь: человек представляет не только себя. Тем более когда речь идет о встрече с представителем другой страны.

Именно этим, собственно, и объясняется решение Пашиняна. Когда человек занимает государственную должность, он должен понимать границы своей роли. Граница в том, что миф об " ̶а̶р̶ц̶а̶х̶е̶" лопнул и дарить Вэнсу эту книгу, полную фейков, не стоило. А разговоры про "смелость", "правду" и прочие громкие слова - попытки превратить довольно банальную должностную ошибку в героическую историю. Сидите теперь без работы, мадам Гзоян.