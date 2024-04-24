Миф, потопивший Армению

Автор: Лейла Таривердиева

Апрель - любимый месяц для армянства. В этом месяце они отмечают свой главный праздник - день "геноцида армян". События, не имевшего места в реальной истории. Сегодня снова польются реки слез и соплей, загремят гневные речи и призывы, армяне по всему миру будут потрясать кулачками и кричать "больше никогда!". Это все обязательные пункты программы. Каждый год одно и то же. Одно и то же.

Эта историческая фальшивка уже принесла Армении немало дивидендов. Точнее сказать, не Армении, а диаспоре. Активно поддерживающая и продвигающая миф диаспора на "геноциде" много добилась и укрепила свои позиции, Армения же, наоборот, оказалась в изоляции. Истории с "геноцидом" зашла уже слишком далеко и прошла точку невозврата, однако еще остается шанс как-то снизить накал страстей. Чем, по всей видимости, собирается заняться Никол Пашинян.

На днях депутат от правящей партии Армении Андраник Кочарян предложил пересчитать всех "жертв геноцида". Кочарян объяснил такую необходимость тем, что жертв, дескать, может быть больше или меньше. По его словам, эта инициатива важна для выстраивания отношений с Турцией.

Что ж, достаточно разумный подход. И, учитывая известное всем отношение Никола Пашиняна к историческим мифам, можно предположить, что целью инициативы является не шантаж Турции, а приведение вопроса "геноцида армян" в соответствие с правовыми нормами. Ведь до сих пор единственным доказательством того, что якобы резня имела место, являются утверждения армянской стороны. А ежегодно растущая численность так называемых жертв, вообще, ставит зарубежных адептов культа "геноцида армян" в неловкое положение.

В Армении Пашиняна сегодня обвиняют в том, что он открыл окно Овертона для отрицания "геноцида армян" и хочет отказаться от предъявляемых к Турции требований. Основанием для таких обвинений явилась лекция на тему "Социальная психология Республики Армения", недавно прочитанная премьер-министром в Школе демократии "Гражданского договора".

Чем же премьер так напугал националистов? Согласно СМИ, основная суть лекции заключалась в том, что обострение темы "геноцида" это дело рук России, а точнее - СССР. После создания НАТО и ухудшения отношений между Москвой и Турцией, советская историческая наука взялась за раскручивание этой темы. Армянские СМИ особо обращают внимание на то, что за время лекции Никол Пашинян ни разу не произнес слов "геноцид", "мец ехерн" и даже просто "несчастье".

Пашинян прав - миф о "геноциде армян" появился на свет как инструмент политического и идеологического давления СССР на Турцию как важного члена НАТО. Добавим, что разработан миф был при поддержке Москвы в Институте истории и арменоведения Академии наук Армянской ССР, оттуда распространился по диаспоре и стал ее визитной карточкой и выигрышным лотерейным билетом. Армянство всегда ревновало к еврейству и хотело иметь свой собственный Холокост. А если такового у армян не было, его требовалось выдумать. Благо в мире нашлось достаточно желающих воспользоваться этими комплексами армянства и раздуть их. Не будь этого мифа, не было бы и разжиревшей диаспоры. Кстати, советская наука стала автором и другого мифа - о так называемом Эребуни и "Ереване старше Рима", родившегося примерно в то же время. Все это были звенья одной цепи.

Смешно, но армянство, совершившее множество преступлений против человечности, больше всех кричит о предотвращении "геноцидов" и ежегодно инициирует в ООН очередную дежурную резолюцию. Такая же резолюция была принята в Совете по правам человека и в этом году. Армения хочет идти в авангарде этого процесса, рассчитывая что-то по его итогам получить. Вместо этого она только теряет - перспективы, деньги, имидж, союзников.

Как мы уже отметили, миф о "геноциде" помог выплыть диаспоре, но зато утопил Армению. Турция, по большому счету, не понесла потерь. Признание половиной мира не существовавшего в истории факта никак не помешало взаимодействию Анкары с партнерами. Эти признания не были данью уважения к международному праву или демонстрацией сочувствия армянскому народу. Это были решения, купленные диаспорой, либо принимавшиеся назло турецкой стороне в пик обострения отношений. Миф задумывался, как дубинка против Турции и продолжает использоваться в таком же качестве и сегодня. Но Армения от этого не выиграла ни лума (армянская мелкая монета). Единственное, что она получила, это плохие отношения с самыми важными своими соседями - Турцией и Азербайджаном. Спустя более полувека существования мифа, уже и ежу должно быть ясно, что никаких компенсаций, репараций и прочих удовольствий Армении ждать не стоит. А вот дальнейшая настойчивость в претензиях к турецкой стороне может создать ей дополнительные проблемы.

Судя по всему, Пашинян хочет изменить ситуацию. Поэтому его команда говорит о таких вещах, которые в Армении всегда считались табу. Правящая партия не может прямо заявить, что полтора миллиона "жертв" это бред, выдумка, рассчитанная на дураков и нечистоплотных политтехнологов. Но может ненавязчиво так предложить всех заново сосчитать. Вот только как это сделать? Любопытная деталь - оказывается, вопросом "геноцида" всегда ведали только две заинтересованные стороны. Это ААЦ и диаспора. Они же рисовали нужные цифры. Если надо будет, еще дорисуют. Кочарян напрасно надеется, что ААЦ предоставит какие-то реальные списки лиц, погибших во время событий 1915 года. Ни за что, ей это не выгодно. Есть еще надежда, что списки имеются в ереванском Музее-институте "геноцида" и хотя бы по ним удастся узнать, насколько были раздуты цифры. Вряд ли в команде Пашиняна кто-то ожидает, что по результатам пересчета данные по "жертвам" возрастут. Они, несомненно, в разы сократятся. И если правящие круги этого не боятся, значит, это и есть их цель.

Мы не пытаемся додумывать за Пашиняна, мы просто делаем логические выводы из происходящего. А также из прошлого. Ведь это нынешний премьер-министр Армении писал в конце 90-х годов: "Достаточно заговорить об азербайджанских или турецких невинных жертвах, чтобы наше сознание помутилось, а из наших ртов пошла пена. Мы наполнены удивительной ревностью в отношении других жертв, потому что в нашем представлении только мы приносили жертвы, только наши жертвы безвинны, и только мы имеем право жертвовать собой".

Нельзя не удивляться последователям культа "геноцида армян" вне Армении. Понятно, что гонорары от диаспоры не пахнут, но собственная честь и достоинство почему-то не заставили научные круги России и Европы отойти в сторону, когда численность "жертв" неожиданно подскочила в два раза. 800 тысяч армянам и пропаганде показалось недостаточно. Хотя в самом начале рождения мифа говорилось вообще о 600 тысячах, потом было решено, что для дела будет полезнее, если "жертвами" станут две трети проживавших в Османской империи армян. Стоит ли мелочиться в таких вопросах...

В любом случае, желаем Николу Пашиняну успехов в оздоровлении армянского общества. А если нам только показалось и такой цели у него пока что нет, пусть она появится. Давно пора.