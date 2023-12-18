Дело об учебнике - Пашинян хочет перевоспитать армян?

Автор: Лейла Таривердиева

В Армении создан научно-аналитический фонд "Гегард", радостно сообщили армянские СМИ. Как определил задачи новой структуры президент Академии наук Армении Ашот Сагян, фонд будет вести борьбу с "антиармянской пропагандой". Сам академик возглавит попечительский совет фонда. Если фонд - значит, деньги. Похоже, наши соседи придумали очередной способ "стричь" диаспору - на этот раз под предлогом борьбы с антиармянской пропагандой. Как утверждает Сагян, фонд будет противопоставлять научные факты политике искажения истории региона. Главный академик очень удивил даже соотечественников, заявив, что "со стороны Армении в течение 30 лет не проводилось должной работы по противодействию дезинформации, которую распространял Азербайджан, и этот пробел нужно восполнить". В качестве примера такого пробела он привел геноцид в Ходжалы, заявив журналистам, что если где-то эти события были признаны преступлением против человечности, значит, в Армении плохо поработали.

Представители "старой школы" очень на все это обиделись и немедленно забросали академика через те же СМИ контраргументами, доказывающими, что совсем даже не зря получали зарплату, "противодействуя антиармянской пропаганде, дезинформации и фальсификации событий в регионе". Пропагандисты, судя по этим аргументам, совершали беспримерные подвиги на информационном фронте и прямо таки загнали Азербайджан в угол своими фальшивками. Благодаря им мир узнал "правду" о Ходжалы и апрельской войне 2016 года. Но к власти пришел Никол Пашинян и все испортил. И теперь глава Академии наук даже не обращает внимания на такой кошмарный факт, как слишком правдивый учебник истории для школьников...

Армянская пропаганда - это явление уникальное. Нигде в мире не найти ей аналога с точки зрения аргументации. Она держится исключительно на фантазиях, мифах и подтасовке фактов. Особенно поражает масштабами пропаганда историческая, где надуманные факты истории подкрепляются источниками, так же использовавшими надуманные факты. Только представьте - армянская историческая пропаганда пользуется фактами источников, которые, в свою очередь выдумывали небылицы, ссылаясь при этом на другие фальшивые источники.

С ума можно сойти от всего этого.

Пока бывшие и нынешние армянские пропагандисты грызутся, в Армении продолжается скандал вокруг того самого учебника истории для 7-го класса. Уже который месяц армянские семиклассники учатся по этой книге, поглощая историю в нетрадиционной для армянства подаче, и хотя шум поднялся с начала учебного года, соответствующие структуры старались не обращать на это внимания. В конце концов, группа так называемых видных историков и востоковедов поставила перед Минобразования вопрос ребром, и несколько дней назад глава ведомства Жанна Андреасян пообещала, что будут проведены технические и содержательные изменения, и учебник со второго полугодия полностью будет доступен в электронном варианте, а затем изменения будут внесены также в бумажный вариант.

Интересно, что группа противников отказа от фальшивой истории требовала от властей отозвать учебник прямо сейчас, однако, судя по всему, те не очень торопятся. Надо сказать, что в прежние времена учебник, в котором представлены "не те" карты, не демонизируется Ататюрк и обойдены стороной фантазии об Эрибуни, был бы немедленно изъят до последнего экземпляра, а его автор публично наказан. Правительство же Пашиняна не спешит наказывать и даже осуждать доцента ЕГУ Смбата Ованнисяна.

Этот факт не укрылся от бдительного ока представителей "старой школы" пропаганды, считающих, что "неправильный" учебник - это составная часть проазербайджанского влияния. Есть, оказывается, и такое. Однако дело, думается, не в "руке Баку", а в отношении нынешнего главы Армении к мифической и излишне героизированной истории армян. До вступления на пост премьера Никол Пашинян проявлял удивительное для армянского политика здравомыслие. Находясь много лет в оппозиции карабахскому клану и имея возможность наблюдать за процессами со стороны, он уразумел, что того, чем гордятся армяне, на самом деле стоит стыдиться, что личности, восхваляемые исторической пропагандой, на самом деле являются источником позора армянского народа.

В 2005 году в газете "Айкакан жаманак" была опубликована его статья "Забыть героическое прошлое".

"Я осуждаю наших предков, проклинаю их, потому что они ничего не сделали для того, чтобы мы сегодня жили более достойно и более гордо. Наши предки не позаботились о своих потомках хотя бы настолько, насколько заботятся о них животные согласно своему инстинкту... Я осуждаю всех тех, кто восхваляет наших предков, поскольку таким образом они всего лишь отказывают следующему поколению в праве иметь достойную и сильную родину, наделяя нас, живущих, правом ничего не оставлять в наследство будущему поколению... Иногда я понимаю тех историков, которые наше позорное и унизительное прошлое накрывают вуалью героизма. Они думают, что реальная история может нас сломать, унизить. Но эта ложь вызывает еще большие разрушения и не позволяет нам остановиться и прервать наше тысячелетнее унижение. И, стало быть, какой урок мы извлечем из нашей истории? Давайте забудем ее, давайте все действительно начнем с нуля, как будто Господь только что создал нас, и в прошлом у нас ничего нет", - написал Пашинян.

В годы пребывания оппозиции на эту его позицию не обратили особого внимания. Зато после прихода Пашиняна к власти эта статья всплыла на поверхность и стала компроматом на новоиспеченного премьера. "Нынешний главный чиновник Армении стесняется истории армянского народа!" - возмущался российский пропагандист Семен Багдасаров.

Еще раньше, в 1998 году, нынешний премьер Армении в газете "Молорак" допустил еще большую "крамолу", написав в связи с событиями 20 января в Баку: "Достаточно заговорить об азербайджанских или турецких невинных жертвах, чтобы наше сознание помутилось, а из наших ртов пошла пена. Мы наполнены удивительной ревностью в отношении других жертв, потому что в нашем представлении только мы приносили жертвы, только наши жертвы безвинны, и только мы имеем право жертвовать собой".

Эта позиция была воспринята лишь как мнение оппозиционера и ученика Тер-Петросяна. Зато вот эти слова премьер-министра, сказанные на прошлой неделе, вызвали в армянском обществе (точнее, в неразумной его части) взрыв возмущения. "В течение 30 лет мы тратили ресурсы на проблему Нагорного Карабаха, которая с самого начала была неразрешимой. На момент прихода к власти в Армении мы были носителями общенационального эмоционального восприятия проблемы Карабаха. Когда мы стали носителями информации, мы увидели, что между эмоциональным восприятием информации и реальностью существует огромный разрыв", - заявил Пашинян на заседании своей партии.

Если бы у Никола Пашиняна было больше смелости и если бы армянское общество не было так глубоко подвержено маниям и фобиям, возможно, еще в 2018 году в мирных переговорах по Карабаху мог наступить большой сдвиг и проблема решилась бы без крови. Но этого не случилось, потому что Никол испугался. Побыв немного во главе Армении, он понял, что попытки изменить направление мышления армян закончатся для него виселицей, которую он сам как-то предложил установить для себя на главной площади Еревана на случай, если подведет народ.

Так что "крамольный" учебник, где Карабах указан частью Азербайджана, где не указано, что первым упоминанием о Ереване является урартийская надпись в мифическом Эребуни, где даже просто как версия допущена пришлость армян в регионе и так далее - в условиях Армении не кажется случайностью. Минобр реагирует вяло, автор учебника не уволен из ЕГУ - вуза, десятилетия служившего теплицей для антитурецкой и антиазербайджанской псевдонаучной исторической пропаганды.

История - это главный пропагандистский инструмент армянства, и трудно поверить, что армянским школьникам целых полгода позволили бы по нему учиться, если бы кому-то не захотелось начать перевоспитание армян. Впрочем, это только наши догадки. Наверное, нам просто хочется надеяться на лучшее.

Вспомнился скандал, разгоревшийся незадолго до Второй карабахской войны. В учебнике "История России" для 9-го класса обнаружился вопиющий факт фальсификации истории региона. В статье о Туркменчайском договоре, разделившем Азербайджан на Южный и Северный, последний был назван "восточной Арменией". То есть России отошел не Северный Азербайджан, а "восточная Армения". Это вопиющее искажение истории не могло оказаться в утвержденном правительством РФ учебнике истории случайно. Для этого, наверняка, диаспорой была проведена усердная работа, куплены чиновники и задействованные в составлении пособия лица. Отметим, что среди авторов армянских фамилий не было.

Последний факт говорит о том, насколько важны исторические фальшивки для армянской стороны. Огромное количество различных зарубежных ученых и исследователей, пользовавшихся армянской кормушкой, много лет включали в свои труды вот такие вот вроде бы "случайные" фразы. Из российского учебника искажение было удалено, но из сотен монографий и тысяч научных статей, десятилетиями финансировавшихся армянством в разных странах, удалить ложь невозможно. И эти материалы армянская пропаганда использует как иностранные источники, якобы подтверждающие ее постулаты.

Однако есть реальность. И она заключается в том, что чем более роскошно и эпично звучит история армян, тем хуже идут дела у Армении.