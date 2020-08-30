Армяне переписывают российские учебники истории

Засилье армян в различных государственных структурах, средствах массовой информации, бизнесе и прочих сферах жизнедеятельности России - вопрос не новый. Об этом сегодня говорят не только азербайджанские, но и российские аналитики.

Проникновение и укрепление армян в вышеуказанных структурах далеко не безобидный процесс просто интеграции пришлого этноса в органы управления и информационной пропаганды РФ. Это продуманный и организованный способ усиления армянского влияния с далеко идущими намерениями. К сожалению, во многих случаях россияне и сами не замечают, как начинают плясать под армянскую дудку.

На днях один из пользователей Facebook рассказал о вопиющем факте фальсификации, обнаруженном им в учебнике "История России". Факт касается Туркменчайского договора от 1828 года, который, как известно, разделил Азербайджан на две части - Южный и Северный. Однако в учебнике российским школьникам этот общеизвестный исторический факт представлен так, словно выписан из армянских псевдоисторических опусов. Из своего учебника российские девятиклассники узнают фантастические подробности о событиях 1828 года. Оказывается, по Туркменчайскому договору России отошла не северная часть Азербайджана, а "восточная Армения"!..

Отметим, что "восточной Арменией" армянские фальсификаторы именуют Северный Азербайджан, то есть страну, в которой мы с вами живем.

Почему составители учебника (не армяне по национальности) пошли на подобный подлог, это вопрос, которым должно заниматься руководство системы образования РФ. Вряд ли в России есть историки, которые не знают сути Туркменчайского договора. Это тот случай, когда исторический факт с глухих советских времен не вызывал никаких разночтений и во всех учебниках и научных трудах отражался в том виде, в каком имел место на самом деле. Уже почти двести лет известно, что в 1828 году по итогам русско-персидской войны бал подписан мирный договор, разделивший азербайджанские земли. Ни о какой "восточной Армении" ни тогда, ни теперь никому не было известно. Ровно как и о "западной" или "великой".

Протаскивая в российский учебник подобную фальшивку, армяне убивают сразу двух зайцев. Во-первых, внедряют в сознание россиян свои псевдоисторические подходы. А, во-вторых, - что должно особенно беспокоить саму российскую сторону, - выставляют Москву соучастницей армянских провокаций, а Россию - страной, ставящей под сомнение суверенитет и границы современного Азербайджана. Об историческом прошлом мы уже не говорим.

Случайно обнаруженный фейк в учебнике истории для 9-го класса порождает сомнения: а не наследили ли армянские фальсификаторы и в других учебных пособиях с целью зомбирования молодого поколения россиян? Если переиначен широко известный исторический факт, то почему бы не поработать над извращением других, менее известных моментов истории?

Учебники для российских школ - это, конечно, не Википедия, чтобы войти и переврать как нужно армянской пропаганде. Но и тут армянство, видимо, находит лазейки. Слишком много свободы дано армянам на российских просторах, слишком многое позволено во вред самой же России.

В том же абзаце учебника абсолютно неверно трактуется судьба Александра Грибоедова, российского дипломата и посла в Персии. Через год после Туркменчайкого договора Грибоедов был убит во время нападения толпы на российскую миссию. С самого начала история тех событий была выстроена так, чтобы выскоблить из нее нелицеприятную роль армян. Между тем, армянство сыграло в гибели Грибоедова основную роль, и это при том, что именно этот дипломат был основоположником политики переселения армян из Персии на захваченные Россией азербайджанские земли, в том числе на территорию современной Армении. Благодаря Грибоедову армяне появились на Южном Кавказе и осуществили здесь свою мечту о государственности, но именно они спровоцировали его убийство и отошли в сторону, а дикарями и убийцами для истории остались мусульмане. Как установлено историками на основе архивных материалов и фактов, Грибоедов стал жертвой армянской лжи и вероломства. Армяне мастерски разыграли сценарий с участием двух армянских наложниц из гарема персидского шаха, и эта история завершилась трагически для посланника и практически для всех сотрудников российского посольства в Тегеране.

Кстати говоря, на заре своей миссии в Персии Грибоедов характеризовал армян как "подлое отродье". В последствие он изменил свои подходы, так как армяне и армянская церковь были нужны для осуществления российских планов в регионе, однако избежать горькой участи ему все равно не удалось.

Думается, в России должны пересмотреть некоторые моменты и прояснить, наконец, кто им друг, а кто враг. Переписывая в угоду армянским интересам российские учебники истории, армянство ставит под сомнение историю самой России и ее отношения с соседями. Россиянам следует быть бдительнее. Потому что может настать момент, когда они проснутся однажды утром и обнаружат, что живут в одной из провинций "великой Армении"...

Зульфугар Ибрагимов