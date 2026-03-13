https://news.day.az/politics/1821826.html Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили текущую ситуацию в регионе 12 марта состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Исхаком Даром.
Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили текущую ситуацию в регионе
12 марта состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Исхаком Даром.
Как сообщили Day.Az в МИД,, в ходе беседы министры обсудили текущую ситуацию в сфере региональной безопасности, растущую военную эскалацию на Ближнем Востоке, а также вопросы двустороннего сотрудничества.
Стороны высоко оценили существующие стратегические партнерские отношения и рассмотрели планы дальнейших контактов.
Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре