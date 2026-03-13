Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили текущую ситуацию в регионе

12 марта состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Исхаком Даром.

Как сообщили Day.Az в МИД,, в ходе беседы министры обсудили текущую ситуацию в сфере региональной безопасности, растущую военную эскалацию на Ближнем Востоке, а также вопросы двустороннего сотрудничества.

Стороны высоко оценили существующие стратегические партнерские отношения и рассмотрели планы дальнейших контактов.

Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.