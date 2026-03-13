Дрон ударил в районе международного финансового центра в Дубае

Дрон ударил в районе Дубайского международного финансового центра (DIFC).

Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространились в сети.

По информации пресс-службы эмирата, пострадавших нет. Поврежден фасад одного из зданий.