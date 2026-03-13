https://news.day.az/world/1821833.html Дрон ударил в районе международного финансового центра в Дубае - ФОТО - ВИДЕО Дрон ударил в районе Дубайского международного финансового центра (DIFC). Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространились в сети. По информации пресс-службы эмирата, пострадавших нет. Поврежден фасад одного из зданий.
