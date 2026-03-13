В Баку проходит церемония присяги адвокатов

В Баку проходит заседание Президиума Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики в расширенном составе и торжественная церемония принесения присяги кандидатами в адвокаты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии наряду с руководством Коллегии принимают участие председатель Конституционного суда Азербайджанской Республики Фархад Абдуллаев, заведующий сектором по вопросам оказания юридических услуг отдела по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Гасан Багиров, члены Президиума Коллегии, руководители адвокатских структур и адвокаты.

