В Баку проходит церемония присяги адвокатов - ФОТО

В Баку проходит заседание Президиума Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики в расширенном составе и торжественная церемония принесения присяги кандидатами в адвокаты.
В Баку проходит церемония присяги адвокатов - ФОТО
В Баку проходит заседание Президиума Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики в расширенном составе и торжественная церемония принесения присяги кандидатами в адвокаты.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии наряду с руководством Коллегии принимают участие председатель Конституционного суда Азербайджанской Республики Фархад Абдуллаев, заведующий сектором по вопросам оказания юридических услуг отдела по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Гасан Багиров, члены Президиума Коллегии, руководители адвокатских структур и адвокаты.
