В Азербайджане выросла средняя зарплата

В январе 2026 года средняя месячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане увеличилась на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1103,8 маната.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике, по состоянию на 1 февраля 2026 года численность наемных работников в стране составила 1 млн 782 тыс. человек. Из них 861,4 тыс. работали в государственном секторе, а 920,6 тыс. - в негосударственном.

Среди наемных работников 18,6% были заняты в сфере торговли и ремонта транспортных средств, 18,3% - в сфере образования, 13,8% - в промышленности, 8,6% - в сфере здравоохранения и оказания социальных услуг населению, 6,5% - в строительстве, 6,2% - в государственном управлении и обороне, а также в системе социального обеспечения, 4,4% - в сфере транспорта и складского хозяйства, 3,8% - в профессиональной, научной и технической деятельности, 2,4% - в сфере финансов и страхования, 2,3% - в сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве, а 15,1% - в других отраслях экономики.

Ранее мы сообщали, что в 2025 году средняя месячная номинальная заработная плата наемных работников в Баку составила 1381 манат.