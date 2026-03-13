Израиль ударил по сотням объектов Хезболлы

Силы израильской армии в рамках действий в западном секторе Южного Ливана уничтожили военную инфраструктуру и ликвидировали боевиков Хезболлы.

Как передает Day.Az со ссылкой на сообщение ЦАХАЛ, в ходе операции атаковано около 400 целей, включая пусковые установки ракет, наблюдательные пункты, склад оружия и здания, используемые организацией.

Кроме того, среди ликвидированных боевиков Хизбаллы был командир противотанкового ракетного подразделения в этом районе.