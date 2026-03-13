Трамп заявил о готовности Ирана сдаться

Президент США Дональд Трамп сообщил лидерам стран "Большой семерки" (G7) в ходе онлайн-встрече о том, что Иран "почти сдался".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Axios со ссылкой на трех официальных представителей стран G7.

"Трамп одинаково уверен в исходе конфликта как в частных разговорах, так и в публичных", - говорится в публикации.

При этом издание подчеркивает, что власти Ирана не демонстрируют признаков капитуляции и пытаются усилить позиции, блокируя Ормузский пролив.