Трамп заявил о готовности Ирана сдаться
Президент США Дональд Трамп сообщил лидерам стран "Большой семерки" (G7) в ходе онлайн-встрече о том, что Иран "почти сдался".
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Axios со ссылкой на трех официальных представителей стран G7.
"Трамп одинаково уверен в исходе конфликта как в частных разговорах, так и в публичных", - говорится в публикации.
При этом издание подчеркивает, что власти Ирана не демонстрируют признаков капитуляции и пытаются усилить позиции, блокируя Ормузский пролив.
