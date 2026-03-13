Эти семьи ежемесячно получают свыше 400 манат

В течение 2025 года выплата адресной государственной социальной помощи была обеспечена 336 тысячам членов 76,1 тысячи малообеспеченных семей, при этом средний ежемесячный размер социальной помощи на одну семью составил 422,4 маната.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в отчете о деятельности Кабинета министров за 2025 год, который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Отмечается, что для улучшения благосостояния малообеспеченных семей были продолжены реформы в сфере адресной государственной социальной помощи. В целях назначения помощи порог критерия нуждаемости на 2025 год был увеличен на 5,6% или на 15 манатов и установлен на уровне 285 манатов.