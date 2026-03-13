Посол Китая поблагодарила Азербайджан за помощь в эвакуации своих граждан из Ирана

Правительство Азербайджана активно содействовало эвакуации граждан Китая из Ирана, оказав помощь более чем 600 китайским гражданам, которые пересекли границу через пограничный пункт Астара.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила посол Китайской Народной Республики в Азербайджане Лу Мэй на брифинге в Баку.

"Это еще раз продемонстрировало высокий уровень политического доверия и взаимопонимания между нашими странами", - сказала она.

Л.Мэй подчеркнула, что китайская сторона высоко ценит оказанную помощь.

"Хотела бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить искреннюю благодарность правительству Азербайджана за поддержку и содействие", - отметила посол.