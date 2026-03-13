https://news.day.az/unusual/1821817.html Снег накрыл пустыню Сахара - ВИДЕО В пустыне Сахара выпал снег - редчайшее явление для этого региона. За последние 50 лет такое происходило всего несколько раз. Как сообщает Day.Az, красивые кадры были сняты неподалеку от алжирского города Айн-Сефра, известного как "Ворота в пустыню".
Снег накрыл пустыню Сахара - ВИДЕО
В пустыне Сахара выпал снег - редчайшее явление для этого региона. За последние 50 лет такое происходило всего несколько раз.
Как сообщает Day.Az, красивые кадры были сняты неподалеку от алжирского города Айн-Сефра, известного как "Ворота в пустыню".
Обычно в марте температура здесь достигает 30°C, но из-за циклона она внезапно опустилась до -2°C.
