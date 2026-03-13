Азербайджанская нефть выросла в цене

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 10,15 доллара США, или 10,6% и составила 105,58 доллара США.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 10,23 доллара США или 11,2%, и составила 101,63 доллара США за баррель.

Цена нефти марки URALS повысилась на 9,18 доллара США или 16% по сравнению с предыдущим показателем и составила 66,38 доллара США за баррель.

Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 9,2 доллара США или 10,1% по сравнению с предыдущим показателем и составила 100,66 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.