Проходит второй день XIII Глобального Бакинского форума на тему "Преодоление разногласий в мире в переходный период".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сегодня пройдут дискуссии на следующие темы: "Китай и Инициатива глобального управления", "За пределами переговоров: борьба за сохранение жизнеспособности COP", "Средний коридор и евразийский транспортный узел", "Африка: сегодня и завтра", "Ускорение реализации Повестки-2030: инклюзивный рост и устойчивая взаимосвязанность".

Новость обновляется