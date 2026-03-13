https://news.day.az/economy/1821850.html Проходит второй день XIII Глобального Бакинского форума - ФОТО Проходит второй день XIII Глобального Бакинского форума на тему "Преодоление разногласий в мире в переходный период".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сегодня пройдут дискуссии на следующие темы: "Китай и Инициатива глобального управления", "За пределами переговоров: борьба за сохранение жизнеспособности COP", "Средний коридор и евразийский транспортный узел", "Африка: сегодня и завтра", "Ускорение реализации Повестки-2030: инклюзивный рост и устойчивая взаимосвязанность".
